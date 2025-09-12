Gianmatteo Rousseau pone a Panamá en la pista Mundial del Karting FIA

Panamá/La emoción del automovilismo se enciende en el exigente circuito de Åsum Ring en Kristianstad, Suecia, donde el Campeonato Mundial FIA de Karting 2025 está al rojo vivo.

Y la mirada de Panamá está puesta en su joven promesa, Gianmatteo Rousseau, quien con solo 13 años ya está dejando su huella en la competitiva categoría OK Junior. Representando a la nación centroamericana, Rousseau corre con los colores del equipo británico Forza Racing, proyectando un futuro internacional brillante.

Noticia relacionada: Gianmatteo Rousseau| Así le fue al panameño en las primeras mangas y ensayos del Mundial de Karting FIA 2025

Desde el viernes 12 de septiembre, el panameño ha demostrado su destreza en la pista. En la segunda serie del primer ensayo libre, Gianmatteo pisó el acelerador para alcanzar un impresionante quinto lugar, registrando un tiempo de 51.215 segundos y un GAP de 0.246.

Su buen ritmo continuó en la serie dos del ensayo clasificatorio, donde se mantuvo en el Top 10, ubicándose en el octavo puesto con 50.973 segundos. Este desempeño es una confirmación de su talento, recordando que previamente ya había figurado en el 'Top 10' del FIA Karting desde Dinamarca.

La intensidad subió en el heat clasificatorio B-C, donde Rousseau volvió a destacar con un octavo lugar, acumulando 30 valiosos puntos. Su mejor vuelta en esta manga fue de 51.810 segundos, un desempeño sólido en una competencia donde incluso hubo ajustes en las posiciones debido a sanciones por el uso incorrecto de carenados frontales a otros pilotos.

Otras noticias: Gianmatteo Rousseau| Datos del Campeonato Mundial de Karting FIA 2025 donde competirá el piloto panameño

Con la mira puesta en las finales, donde solo los 36 mejores clasificados de cada categoría avanzarán de un total de 217 inscritos, el talentoso piloto panameño se prepara para un sábado lleno de acción. El 13 de septiembre, Gianmatteo regresará a la pista para el calentamiento B y, posteriormente, para el heat clasificatorio B-F, buscando asegurar su pase.

La pasión de Rousseau por el karting se inició desde los seis años, y hoy, como uno de los 109 pilotos en la categoría OK-Junior, lleva la bandera de Panamá. Además de su equipo, cuenta con el apoyo y la relación con destacados pilotos argentinos como Martín Bertolaccini y Fausto Arnaudo. Los aficionados panameños tendrán la oportunidad de seguir su emocionante participación en las etapas finales del domingo 14 de septiembre a la 1:30 p.m. por TVMAX.

Otras noticias: Cecilio Waterman anotó en el fútbol de Chile y le dio el triunfo a Coquimbo Unido