Cecilio Waterman anotó en el fútbol de Chile y le dio el triunfo a Coquimbo Unido

El Salvador vs Panamá viernes 10 de octubre desde las 8pm EN VIVO por TVN, TVMAX, TVN Radio, TVN Pass y YouTube de TVMAX.

Panamá/El delantero panameño Cecilio Waterman se vistió de héroe al marcar el gol decisivo en la victoria de Coquimbo Unido 2-1 sobre Ñublense en la jornada 23 del Campeonato Nacional de Chile.

El tanto, que desató la euforia en el estadio, no solo le da tres puntos de oro a su equipo, sino que consolida aún más su temporada goleadora.

Otras noticias: Michael Amir Murillo titular en el triunfo del Olympique Marsella en Ligue 1

El encuentro, que se mantenía igualado sin goles hasta los compases finales, estalló en los últimos diez minutos. Primero fue el argentino Nicolas Johansen quien rompió el cero a favor de Coquimbo en el minuto 82, pero la alegría le duró poco al cuadro local. El empate llegó de inmediato, tensionando las últimas acciones. Sin embargo, cuando todo parecía sellado, Waterman apareció en el área para, con veteranía y sangre fría, definir la jugada que le daría la vuelta al marcador en el último suspiro.

Con este tanto, el panameño eleva su cuenta personal a 9 goles en la temporada, ubicándose como séptimo en la tabla de goleadores de la liga chilena, demostrando su consistencia y capacidad definitoria.

Otras noticias: El Salvador vs Panamá | Fernando Palomo analiza las eliminatorias en exclusiva con TVMAX Deportes

Rating de Cecilio Waterman: 6.9

Minutos Jugados: 89' | Amonestaciones: 🟨 1

Análisis Ofensivo

Tiros Totales: 1

1 Expected Goals (xG): 0.13

0.13 Tiros Bloqueados: 1

1 Tiros dentro del área: 1

1 Toques en área rival: 1

1 Faltas Recibidas: 3

Posesión y Distribución

Toques totales: 35

35 Precisión de Pases: 70% (14/20)

70% (14/20) Pases en último tercio: 69% (9/13)

69% (9/13) Expected Assists (xA): 0.03

Rendimiento Defensivo

Duelos Totales: 11

11 Duelos aéreos ganados: 50% (2/4)

50% (2/4) Duelos terrestres ganados: 43% (3/7)

43% (3/7) Faltas Cometidas: 1

Fuente: Flashscore.

Resumen de la Actuación

Una actuación de trabajo y sacrificio por parte del delantero panameño. Waterman no tuvo un volumen alto de ocasiones (solo 1 tiro), pero su presencia fue clave en el juego físico y de desgaste. Su 70% de precisión en pases, subiendo a un 69% en el último tercio, muestra su utilidad para sostener el juego ofensivo del equipo.

Defensivamente, fue un actor relevante: compitió en 11 duelos y sufrió 3 faltas, demostrando su entrega y capacidad para presionar. La tarjeta amarilla es un reflejo de su intensidad.

En conjunto, un partido solido y de entrega para el atacante, donde su contribución va más allá del gol. La nota de 6.9 refleja precisamente eso: una actuación útil para el colectivo.

La actuación de Waterman llega en un momento de alta exigencia física y mental, pues el delantero viene de participar con la Selección de Panamá en las eliminatorias de la CONCACAF. En dicha ventana, el combinado canalero sumó dos puntos de seis posibles, tras empatar 0-0 ante Surinam y 2-2 contra Guatemala, resultados que dejaron un sabor agridulce y donde Cecilio aportó su experiencia en ataque.

Sin duda, este gol no solo significa una victoria clave para su club, sino que reafirma a Waterman como un jugador confiable, capaz de decidir bajo presión y llevar en sus botas la esperanza de todo un equipo.