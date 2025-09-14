Ernesto Gómez: El jugador del CD Universitario vivirá su segunda experiencia mundialista en Chile 2025

El Mundial Sub-20 de Chile lo disfrutarás EN VIVO por TVMAX del 27 de septiembre al 20 de octubre.

Panamá/Desde Nuevo Arraiján llega un chico que se caracteriza por ser una persona tranquila, alegre y humilde ante todo.

El fútbol ha sido su pasión desde pequeño y lo ha llevado a grandes desafíos a tan corta edad que ya cuenta con un Mundial Sub-17 en su trayectoria cuando defendió los colores de Panamá en el Indonesia 2023.

Ahora vuelve a estar en el grupo final para disputar el Mundial Sub-20 en Chile y aseguró que dará todo por dejar en alto el nombre de Panamá.

Aquí le dejamos una serie de preguntas con el jugador de Nuevo Arraiján.

¿A que edad empezaste a jugar fútbol?

Empecé a jugar a los siete años de edad, ahí me comenzó a gustar el fútbol, mis padres me vieron y me llevaron a hacer una prueba en el equipo Mystic de Nuevo Arraiján.

¿Cuál fue tu primer equipo?

Mi primer equipo fue San Francisco FC.

¿La persona más influyente en tu vida?

Las personas más influyentes en mi vida son mis padres que siempre me apoyan en todo momento.

¿Tu materia favorita en la escuela?

Educación Física

¿Jugador favorito nacional?

Al que me gusta ver mucho por como juega es Adalberto Carrasquilla y porque juega mi posición.

¿Jugador favorito internacional?

Lionel Messi

¿Qué le dirías a un niño que sueña con estar en un Mundial?

Que sigan sus sueños, que sigan trabajando fuerte, que nunca se rindan y que siempre confíen en Dios.

¿El mejor consejo que te han dado?

Que siempre siga adelante a pesar de las dificultades y que Dios tiene un plan perfecto para mí.

¿Te has puesto a pensar en el momento que suene el himno en el Mundial?

Es una sensación grande, ya lo viví anteriormente con la selección Sub-17 y es muy bonito cantar el himno de nuestro país sabiendo que tenemos a toda nuestra gente apoyándonos.

Ficha técnica

Nombre completo: Ernesto Alonso Gómez Ballis

Ernesto Alonso Gómez Ballis Edad: 18

18 Fecha de nacimiento: 13 de agoto de 2007

13 de agoto de 2007 Provincia: Panamá Oeste

Panamá Oeste Residencia: Calle tercera, Nuevo Arraiján

Calle tercera, Nuevo Arraiján Club: CD Universitario, Panamá

CD Universitario, Panamá Posición: Volante

Volante Escuela: Centro Bilingüe Juan Demóstenes Arosemena

Centro Bilingüe Juan Demóstenes Arosemena Instagram: _erneesto13

