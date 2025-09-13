Panamá se estrenó en el Premundial de Béisbol U15 ante Estados Unidos

Panamá/Panamá cayó esta tarde-noche ante Estados Unidos, 4 carreras por 2 en su debut del Campeonato Premundial U15 que se puso en marcha en Ciudad Juárez, México, con la participación de 5 equipos y dos cupos disponibles para el Mundial 2026.

Panamá recibió tempranito en el marcador 1 carrera de Estados Unidos en la alta de la primera y 3 más en la alta de la segunda, suficiente para sacar el resultado, con 6 imparables en su cuenta y un error, mientras que Panamá fabricaba 1 en la baja de la cuarta y una más en la baja de la sexta entrada, con 4 hits y 4 errores.

Fernando Pérez abrió el partido por Panamá y trabajó 2.2 entradas con 2 imparables, 4 carreras, 3 de ellas limpias, boleó a 4 y no ponchó a nadie. Jeykel Baúlez fue el segundo lanzador utilizado y en 2.1 entradas no aceptó carreras, regaló 4 pasaportes y ponchó a 1.

Johan Camarena fue el mejor por Panamá en la lomita, tercero de tres lanzadores, caminó 2.0 entradas con 3 hits, sin carreras, con un boleto y un abanicado.

Los mejores al bate por Panamá fueron Melkys López de 1-1, doblete y remolcada, Danel Long de 4-1, Omar Vargas de 1-1 con 2 boletos y Edward Delgado de 1-1 con remolcada.

Panamá se mide mañana domingo a México a eso de las 7:00 p.m., horario local en Ciudad Juárez siendo las 8:00 p.m. en territorio panameño.

Selección panameña

Lanzadores: Jeykel Baules, Johan Camarena, Alexis González, Juan Lozada, Fernando Pérez, Ahdair Pinilla, Akian Solís y Abraham Wright.

El torneo

El Panamericano de Béisbol Sub-15 es un torneo internacional organizado para selecciones nacionales de béisbol conformadas por jugadores menores de 15 años. Es un evento oficial de la Confederación Panamericana de Béisbol (COPABE), el organismo que rige este deporte en el continente americano.

¿Qué es?

Es un campeonato que reúne a los mejores equipos juveniles de América (Norte, Centro y Sur), con el objetivo de competir a nivel continental. Este torneo sirve también como clasificatorio para la Copa Mundial de Béisbol Sub-15 organizada por la WBSC (Confederación Mundial de Béisbol y Softbol).

Objetivos principales

Desarrollo del béisbol juvenil: Promover el crecimiento del béisbol entre los jóvenes, brindándoles una plataforma de alto nivel competitivo.

Promover el crecimiento del béisbol entre los jóvenes, brindándoles una plataforma de alto nivel competitivo. Detección de talento: Identificar a futuras promesas del béisbol en edades tempranas para su formación y posible incorporación a ligas profesionales o selecciones mayores.

Identificar a futuras promesas del béisbol en edades tempranas para su formación y posible incorporación a ligas profesionales o selecciones mayores. Fomento del deporte internacional: Estimular el intercambio deportivo y cultural entre países de América a través de la competencia sana y el respeto mutuo.

Estimular el intercambio deportivo y cultural entre países de América a través de la competencia sana y el respeto mutuo. Clasificación a torneos globales: Servir como etapa clasificatoria para el Mundial Sub-15 de la WBSC, permitiendo que las selecciones más destacadas representen a América en el escenario mundial.

Servir como etapa clasificatoria para el Mundial Sub-15 de la WBSC, permitiendo que las selecciones más destacadas representen a América en el escenario mundial. Impulso a las federaciones nacionales: Apoyar a las federaciones de béisbol en el continente, generando visibilidad y experiencia para sus programas juveniles.

