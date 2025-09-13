Béisbol U10 2025| Resultados de la jornada del sábado 13 de septiembre en el campeonato nacional

Doce equipos compiten en el certamen que tiene como escenario el complejo MVP Sport City

Panamá/El Campeonato Nacional de Béisbol U10 arrancó con una jornada intensa que se llevó a cabo en las instalaciones del complejo MVP Sport City.

Doce equipos divididos en dos grupos buscan, a partir de este sábado 13 de septiembre, la supremacía de esa categoría en Panamá.

A continuación hacemos un resumen de lo ocurrido en la jornada.

Grupo A

Los equipos de Los Santos y Coclé comenzaron la actividad en el Grupo A con el partido que disputaron en el cuadro MVP 1.

Tres carreras, en la parte alta de quinto episodio, bastaron para que el equipo santeño se llevara el triunfo por 3 a 1.

Miguel Samaniego permitió un imparable y no recibió carreras, dio seis ponches y una base por bola en cuatro episodios para ser el lanzador ganador. Javier Fuentes cargó con la derrota.

Luis Chen conectó dos hits en tres turnos y empujó dos carreras por Los Santos. Dylan Mendieta bateó de 4-2 y Eliam De León de 2-1.

Juan Ortiz bateó el único incogible del elenco coclesano en ese encuentro.

En otros partidos de esa agrupación, Panamá Oeste anotó nueve carreras en la parte baja del quinto episodio para consumar una victoria por abultamiento de carreras sobre Bocas del Toro, 12 a 2. Además Colón superó a Chiriquí Occidente, 7 a 1.

Grupo B

Herrera se impuso a Chiriquí por blanqueada, 4 a 0, en un juego del Grupo B que se realizó en el campo MVP 2.

Los herreranos fabricaron una carrera en la parte alta del segundo episodio y tres en el tercero. Esa producción ofensiva tuvo el respaldo de un pitcheo que limitó a los chiricanos a dos incogibles.

Edgar Batista se acreditó el triunfo en rol de relevo con una labor de dos entradas en las que toleró un hit, dio cinco ponches y tres bases por bolas. El descalabro fue para el abridor Said Candanedo.

Por Herrera, Aaron Rivera pegó de 2-1 con dos carreras anotadas y una impulsada. Yoel Rodríguez de 2-1 con una remolcada y Jorge Osorio de 3-1 con una anotada.

Lucca Serrano y Edgar Villarreal batearon los dos hits de Chiriquí en el partido.

Por otra parte, Panamá Metro le ganó a Darién, por 12 carreras a 4, y Veraguas derrotó a Panamá Este, por 6 a 1.

Tabla de posiciones

Luego de una jornada completa, este es el estado de los equipos

Grupo A

Panamá Oeste: 1-0

Colón: 1-0

Los Santos: 1-0

Coclé: 0-1

Chiriquí Occidente: 0-1

Bocas del Toro: 0-1

Grupo B

Panamá Metro: 1-0

Veraguas: 1-0

Herrera: 1-0

Chiriquí: 0-1

Panamá Este: 0-1

Darién: 0-1

Próximos partidos

La actividad del Campeonato Nacional de Béisbol U10 continuará el domingo 14 de septiembre con los siguientes partidos:

Grupo A

Colón vs Los Santos (MVP 1/ 9:00 a.m.)

Panamá Oeste vs Chiriquí Occidente (MVP 1/ 11:30 a.m.)

Coclé vs Bocas del Toro (MVP 1/ 2:00 p.m.)

Grupo B