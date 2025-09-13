Mundial de Béisbol U18| Panamá terminó su participación en Súper Ronda ante Corea del Sur

El equipo panameño culmina su andar en el certamen cuya sede es Okinawa, Japón

Panamá/Panamá jugó este sábado ante Corea del Sur en la última fecha de la Súper Ronda del Mundial de Béisbol U18 que se realiza en Osaka, Japón.

El equipo panameño sufrió una derrota, de 9 carreras por 0, ante el conjunto surcoreano, en un partido donde su ofensiva fue limitada a tres imparables.

Héctor Aguilar cargó con el descalabro al tolerar un imparable y cuatro carreras en dos tercios de episodio, no dio ponches y otorgó tres bases por bolas.

Aníbal Sánchez, Yadier Fuentes y Juan Rujano fueron los únicos peloteros panameños en pegar hits durante el partido que se realizó en el Nishizaki Stadium de Okinawa.

Junsung Park fue el lanzador ganador por Corea del Sur. A la ofensiva destacaron Jaewon Oh, quien bateó de 2-1 con dos carreras anotadas y dos empujadas, y Hangyeol Park que conectó de 4-2 con dos remolcadas.

Con este resultado, Panamá terminó la Súper Ronda con marca de cinco derrotas sin victorias.

Desempeño

La selección panameña se quedó con el sexto lugar del certamen y alcanzó la Súper Ronda por primera vez desde que los mundiales de la categoría U18 cambiaron su formato al que se implementa en la actualidad.

En la etapa preliminar, Panamá jugó en el Grupo B con Estados Unidos, Australia, China Taipéi, Alemania y China con estos resultados:

Estados Unidos 9-0 Panamá

Estados Unidos derrotó a Panamá esta noche 9 carreras por 0 en la apertura del Campeonato Mundial de Béisbol U18.

José Serva abrió el partido por parte de Panamá con un buen primer episodio, donde salió bien librado a pesar de haber recibido par de imparables, gracias a dos buenos fildeos del patrullero central Luis Rivera.

Serva caminó 3.1 entradas ante Estados Unidos con 4 carreras en su cuenta, todas limpias, ponchó a 2, otorgó una base por bolas, cedió 4 imparables, para sumar el revés.

Australia 4-1 Panamá

La selección nacional U18 de Panamá cayó esta vez 4 carreras por 1 ante Australia en la segunda fecha del Campeonato Mundial de la categoría.

Panamá 1-2 China Taipéi

Panamá cayó esta mañana 2 carreras por 1 ante Taiwán en su tercer partido de la Ronda Regular del Campeonato Mundial U18.

El lanzador zurdo Joel González vendió cara su derrota tras trabajar en gran forma en 6.2 entradas, aceptando 2 carreras, solamente 4 imparables, boleando a 2 y ponchando a 3, en una salida de calidad que le valió para cerrar como pelotero profesional con una organización de la Major League Baseball.

Alemania 0-14 Panamá

Panamá sacó esta madrugada su primer triunfo en la Ronda Regular del Campeonato Mundial de Béisbol U18, gracias a una gran labor monticular del derecho Héctor Aguilar que trabajó un "No Hit no Run" ante Alemania y comandó a su equipo a una victoria de 14-0.

Aguilar caminó 5.0 grandes entradas sin imparables, sin anotaciones, boleando a 4 y ponchando a 6, con 75 lanzamientos, de los cuales 45 fueron por la ruta de los strikes y se apuntó el triunfo.

Panamá 12-5 China

Panamá venció a China 12 carreras por 5 en un partido donde José Serva se llevó la victoria al trabajar 5.0 entradas, permitió 6 hits, 1 carrera limpia, otorgó 1 base por bolas y recetó 5 ponches.

Después de acumular un récord de dos victorias y tres derrotas, y tras obtener un buen Team Quality Balance en comparación a Alemania y Australia que culminaron con la misma marca, el elenco panameño avanzó a la Súper Ronda.

En la Súper Ronda, Panamá jugó tres partidos aunque arrastró las derrotas que tuvo ante Estados Unidos y China Taipéi que también avanzaron a esa instancia.

Los dos partidos de los panameños, anteriores al encuentro frente a los surcoreanos, quedaron así:

Puerto Rico 3-1 Panamá

Panamá cayó esta noche, 3 carreras por 1 ante Puerto Rico, en el inicio de la Súper Ronda del Campeonato Mundial U18.

El lanzador panameño Joel González trabajó 4.1 entradas, con 4 hits, 2 anotadas, 1 limpia, boleo a 2 y ponchó a 8 para cargar con la derrota.

Panamá 5-6 Japón

Panamá sufrió la derrota ante Japón, por 6 carreras a 5, en un partido que se extendió a nueve episodios.

Joshua Martínez permitió dos imparables y una carrera en un relevo de un episodio para cargar con la derrota por el elenco canalero.

Información de Fedebeis