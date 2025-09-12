La panameña Jennsín Rosanía con títulos mundiales y un logar en lo mas alto del ranking ha demostrado que la constancia en el Jiu Jitsu y el sacrificio pueden llegar a lo más alto.

Panamá/Con títulos mundiales y un lugar de privilegio en el ranking internacional, la panameña Jennisín Rosalía se ha convertido en un referente del jiu-jitsu.

Su historia es un ejemplo de cómo la constancia, la disciplina y el sacrificio pueden abrir camino hacia la élite de un deporte exigente y en pleno crecimiento en Panamá.

Jennisín confiesa que nunca había practicado un arte marcial antes de llegar al tatami. Su inicio fue casual, pero poco a poco nació una pasión que hoy la define.

“Al principio me costó mucho, pero luego me enamoré. El que es competitivo encuentra motivación en querer aprender y mejorar cada día, y el jiu-jitsu es un deporte en el que nunca paras de aprender”.

Ese espíritu competitivo la llevó a convertirse en campeona mundial y en inspiración para toda una generación de atletas panameños.

Más allá de los títulos, Jennisín destaca el valor del jiu-jitsu como una disciplina que fortalece la mente tanto como el cuerpo.

“En este deporte hay momentos en que piensas rendirte, pero la mente juega un papel fundamental. Aprendes a resistir, a esforzarte más y a mantener el control en situaciones difíciles”.

Además de competir, Jennisín Rosalía dedica tiempo a formar a las nuevas generaciones. En el tatami no solo enseña técnicas, sino también valores. Sus estudiantes la describen como una atleta exigente, disciplinada y competitiva, pero también cercana y siempre dispuesta a apoyar.

Una de sus alumnas la define como un modelo a seguir:

“Es una inspiración tenerla cerca. Nos motiva a seguir luchando por nuestros sueños, no solo a las mujeres, sino a todos los que practicamos este deporte”.

Con la mirada puesta en el futuro, Jennisín espera que el jiu-jitsu siga creciendo en el país y que reciba el mismo respaldo que otras disciplinas.

“Me gustaría que el jiu-jitsu y cualquier deporte en Panamá reciban la apreciación y el cariño que merecen. Hay muchas niñas que sueñan con practicarlo, y mi mensaje es que sigan entrenando y peleando por sus metas”.

Jennisín Rosalía no es solo una campeona. Es maestra, guía e inspiración. Su historia está marcada por la disciplina y el esfuerzo, siempre con un objetivo claro: dejar el nombre de Panamá en lo más alto del jiu-jitsu mundial.

“Sigo preparándome para futuras competencias, siempre con la meta de representar a Panamá con orgullo”.

Con información de Gabriela Gómez.