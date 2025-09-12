Resultado MLB Yankees vs Red Sox | José 'Chema' Caballero con destacada actuación en triunfo de Nueva York

Panamá/Los New York Yankees aseguraron una importante victoria sobre sus archirrivales, los Boston Red Sox, con un marcador final de 4 carreras a 1 en partido transmitido por TVMAX.

Este triunfo llega en un momento estelar para el equipo de la Gran Manzana, gracias en gran parte a la continua proeza ofensiva de su capitán, Aaron Judge, quien sigue reescribiendo los libros de récords de la franquicia y el panameño José Caballero.

Actuación del panameño José "Chema" Caballero.

El panameño José “Chema” Caballero volvió a ser protagonista con los Yankees de Nueva York, demostrando por qué es el líder absoluto en bases robadas de las Grandes Ligas. En el juego frente a los Medias Rojas de Boston, el istmeño se fue de 4-1, con una carrera anotada, un doble y su base robada número 46 de la temporada, cifra que lo mantiene en la cima de toda la MLB.

Momento decisivo

El instante clave para Caballero llegó en la séptima entrada, cuando con el marcador 2-0 a favor de Nueva York y un out en la pizarra, el panameño aprovechó su velocidad.

En una jugada de fielder’s choice, Caballero anotó la tercera carrera de los Yankees tras un error defensivo de Boston, ampliando la ventaja a 3-0 en un duelo que se mantuvo cerrado hasta ese momento.

Producción constante

Con su doble, su anotada y su capacidad de generar peligro en las bases, Caballero dejó claro nuevamente su importancia en la ofensiva neoyorquina. Su promedio al bate se mantiene en .233, pero su valor va mucho más allá de la estadística de bateo: es el motor de velocidad del equipo y un constante dolor de cabeza para los lanzadores y defensores rivales.

Judge Supera a DiMaggio con el Jonrón 362

Aaron Judge ha vuelto a hacer historia al conectar el jonrón número 362 de su carrera, superando así a la leyenda Joe DiMaggio (361) para escalar al cuarto lugar en la lista de todos los tiempos de los Yankees.

Este impresionante batazo, el 47mo de la temporada de Judge y el tercero en sus últimos dos juegos, salió disparado del bate a una velocidad de salida de 112.6 mph y viajó una distancia proyectada de 468 pies. El cuadrangular fue conectado ante un lanzamiento de cuatro costuras de Lucas Giolito, desapareciendo sobre el icónico Monstruo Verde del Fenway Park en el jardín izquierdo.

Con este hito, Judge se une a un selecto "cuarteto dorado" de jonroneros de los Yankees, solo detrás de Babe Ruth (659), Mickey Mantle (536) y Lou Gehrig (493). Además, esta agitada semana ha visto a Judge superar también a Yogi Berra (358 jonrones).

Un Récord Único en la Primera Entrada

La impresionante temporada de Judge no se detiene ahí. El bambinazo ante Giolito también marcó su 19no jonrón en la primera entrada de esta temporada, estableciendo un nuevo récord en las Grandes Ligas, según la Elias Sports Bureau.

Judge compartía anteriormente esta marca con Alex Rodríguez (2001). Desde 2024, 37 de sus 105 jonrones han sido en la primera entrada. A pesar de sus asombrosos logros individuales, Judge se mantiene humilde, afirmando tras una reciente victoria que "es chévere estar en una lista junto a ellos, pero creo que es aún más chévere conseguir una victoria”.