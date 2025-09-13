Edgar Yoel Bárcenas y Adalberto Carrasquilla| Panameños se topan en duelo Mazatlán-Pumas

Sintoniza el partido El Salvador vs Panamá, en las eliminatorias al Mundial 2026, el viernes 10 de octubre a las 8:00 p.m. por TVMAX, YouTube (TVMAX PANAMÁ), TVN Pass y TVN Radio 96.5 fm

México/Los Pumas vencieron de visita 4-1 al Mazatlán en el estadio El Encanto, el viernes en el arranque de la octava jornada del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano.

Guillermo Martínez, al minuto 11, hizo el 1-0 para los Pumas con un penalti que cobró hacia el centro del arco.

El 2-0 también fue obra de Martínez con un toque a bocajarro y sin portero al 45+4. Este gol fue validado dos minutos después tras la revisión del VAR.

Antes del descanso, al 45+8, el brasileño Fabio Gomes acercó 2-1 a los Cañoneros del Mazatlán con un remate frontal dentro del área.

El colombiano Nicolás Benedetti desperdició la oportunidad de emparejar el marcador por los Cañoneros al fallar un penalti, al 56.

Alan Medina aumentó la ventaja a 3-1 con un disparo desde fuera del área que colocó en el ángulo superior derecho, al 90+5.

José Macías sentenció el 4-1 al 90+12 con un penalti ejecutado a la derecha del portero que se lanzó al lado contrario.

Los panameños Edgar Yoel Bárcenas, de Mazatlán, y Adalberto Carrasquilla, de Pumas, iniciaron el partido en el banco de suplentes. Bárcenas ingresó al inicio del segundo tiempo en sustitución de Dudu Teodora y Carrasquilla ingresó al 60 por Aaron Ramsey.

Con este resultado, los Pumas llegaron a 12 puntos y el Mazatlán se quedó con seis unidades.

Antes en el estadio Victoria, los Rayos del Necaxa dirigidos por el argentino Fernando Gago igualaron 1-1 con los Bravos de Juárez del entrenador uruguayo Martín Varini.

El colombiano Oscar Estupiñán adelantó 1-0 a Juárez con un toque al filo del área chica, al minuto 3.

Necaxa igualó el marcador 1-1 al 73 con un remate de cabeza del argentino Tomás Badaloni.

En ese partido, el panameño José Luis Rodríguez fue titular y jugó los 90 minutos del encuentro por Juárez.

Con este empate, los Rayos llegaron a seis puntos y los Bravos a 12 unidades.

La jornada continuará con las Águilas del América y las Chivas del Guadalajara disputarán el clásico nacional en el estadio Ciudad de los Deportes. Además

El domingo, el líder Monterrey visitará en el estadio La Corregidora al Querétaro, uno de los sotaneros del torneo.

Resultados de la jornada

-Viernes:

Necaxa-Juárez 1-1

Mazatlán-Pumas 1-4

-Sábado:

Pachuca-Cruz Azul

Tigres-León

Atlas-Santos

Toluca-Puebla

América-Guadalajara

-Domingo: