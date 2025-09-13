Panamá, con Yassir Cabrera, inició su participación en el Mundial de Atletismo 2025

El evento, que reúne a los mejores atletas del planeta, se realiza en Tokio, Japón.

Japón/Yassir Cabrera fue el primer representante de Panamá en participar del Mundial de Atletismo Tokio 2025 al competir en la prueba de 35 kilómetros marcha.

Cabrera culminó la competencia en el puesto 33 con tiempo de 2 horas, 51 minutos y 37 segundos.

La carrera

El canadiense Evan Dunfee abrió el Mundial de Atletismo de Tokio consiguiendo este sábado el primero de los títulos en liza, el de 35 kilómetros marcha, mientras que el brasileño Caio Bonfim dio la primera presea a Latinoamérica con una plata.

Dunfee terminó el exigente recorrido con un tiempo de 2 horas, 28 minutos y 22 segundos, por delante de Bonfim (2h28:55) y del japonés Hayato Katsuki (2h29:16), que se quedó con el bronce.

El veterano marchador de Richmond sucede en el palmarés al español Álvaro Martín, campeón mundial en esta distancia hace dos años en Budapest y que se retiró al término de la pasada temporada, por lo que no estaba presente en Tokio para defender su corona.

Dunfee, de 34 años, consigue así el mayor éxito de su carrera en una prueba en la que tuvo un susto en la parte final, con un aparente problema en la pierna izquierda, que se tocó en varias ocasiones, pero que no le impidió llegar primero a la meta.

"Este año me fue todo bien, es como un sueño hecho realidad", declaró Dunfee tras su victoria.

Hace cuatro años en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021, había sido bronce en los 50 kilómetros marcha, en una carrera que fue trasladada a Sapporo (norte de Japón) para escapar de las altas temperaturas del verano japonés.

Su única medalla en un Mundial también había sido de bronce, en los 50 kilómetros marcha en 2019 en Doha.

En el caso de Bonfim, también de 34 años, su remontada en los últimos kilómetros fue espectacular.

Fuera de las posiciones de podio durante casi toda la carrera, consiguió remontar hasta el segundo lugar cuando la prueba estaba ya en la última vuelta al circuito.

Es su medalla más importante en un Mundial, después de los dos bronces de 20 kilómetros que consiguió en las ediciones de Londres 2017 y Budapest 2023.

Confirma además que es una presencia fija en los grandes podios de la marcha en las últimas citas planetarias, ya que en los Juegos Olímpicos de París 2024 fue plata en los 20 kilómetros.

"Me siento muy realizado pero también cansado. Unos 35 kilómetros suponen mucha lucha. Tenía dos bronces en Mundiales pero ahora es una plata y además en 35 kilómetros. Es algo inédito para mi país", festejó Bonfim en declaraciones a la AFP.

La competencia

Los 35 kilómetros marcha (también llamados 35 km marcha atlética) son una prueba de atletismo de resistencia, en la que los y las atletas deben recorrer una distancia de 35 km caminando bajo un conjunto de reglas técnicas específicas que distinguen la marcha atlética del simple caminar o correr.

Te puede interesar: Mundial de Béisbol U18| Panamá terminó su participación en Súper Ronda ante Corea del Sur

¿En qué consiste?

Distancia : 35 kilómetros (35,000 metros).

: 35 kilómetros (35,000 metros). Superficie : normalmente en un circuito plano y urbano de unos 1 a 2 kilómetros de longitud, donde los atletas dan múltiples vueltas.

: normalmente en un circuito plano y urbano de unos 1 a 2 kilómetros de longitud, donde los atletas dan múltiples vueltas. Técnica obligatoria :

: Un pie en contacto con el suelo en todo momento (no puede haber “vuelo” como en la carrera).

en todo momento (no puede haber “vuelo” como en la carrera). La pierna adelantada debe estar recta (no flexionada en la rodilla) desde el momento del contacto con el suelo hasta que pase en posición vertical.

Los jueces vigilan que los atletas cumplan estas reglas, y si un atleta recibe tres advertencias por infracción técnica, es descalificado.

Te puede interesar: Alexis Batista se corona bicampeón mundial de levantamiento de pesas