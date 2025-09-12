Alexis Batista se corona bicampeón mundial de levantamiento de pesas

Panamá/El nombre de Panamá resuena nuevamente en la escena deportiva internacional gracias a la impresionante actuación de Alexis Batista Montero, quien se alzó con su segundo título de Campeón Mundial en el Masters de Levantamiento de Pesas 2025.

El certamen, que se celebra entre el 4 y 13 de septiembre, tuvo como escenario la vibrante ciudad de Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos.

El pesista panameño, de 49 años, demostró una vez más su calibre y experiencia. Compitiendo en la categoría de 79 kg dentro del grupo de edad M45, Batista logró una actuación dominante. Su desempeño incluyó un total combinado de 237 kg, desglosado en 110 kg en arranque y 127 kg en envión.

Con esta formidable marca, Batista no solo aseguró el primer lugar en su división, sino que también superó a fuertes competidores provenientes de naciones con gran tradición en este deporte, como Polonia, Canadá, Estados Unidos, México y Alemania. Esta victoria consolida su posición como uno de los referentes más destacados de la región en el nivel competitivo Masters.

Este campeonato, un evento internacional oficial organizado por la Asociación Internacional Masters de Levantamiento de Pesas —el organismo rector mundial— y su filial norteamericana, USA Masters Weightlifting, ha sido testigo de la grandeza de Batista.

El oriundo de Panamá no es un desconocido en el podio. A este prestigioso título mundial, Alexis Batista suma una ya impresionante lista de logros que incluyen ser Campeón Nacional, Centroamericano y del Caribe, Bolivariano, NORCECA y medalla de bronce en los Juegos Panamericanos. Con cada levantamiento, el atleta panameño no solo acumula medallas personales, sino que también eleva el nombre de Panamá en el escenario global del levantamiento de pesas.

