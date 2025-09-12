Canelo vs Crawford| Los boxeadores superaron la prueba de báscula antes de la contienda

Todo está listo para la esperada pelea en el Allegiant Stadium de Las Vegas

Estados Unidos/El boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez y el estadounidense Terence Crawford superaron este viernes el pesaje para la pelea estelar que protagonizarán el sábado en Las Vegas (Nevada), ambos con un peso de 167,5 libras (75,9 kg).

En el combate, que se celebrará en el Allegiant Stadium (65.000 asientos) de la capital del juego, 'Canelo' pondrá en juego sus cinturones de campeón indiscutido del peso supermediano (168 libras - 76,2 kg).

Crawford, imbatido en 41 combates disputados, dio el peso más alto de su carrera para una pelea en la que tuvo que subir dos divisiones para poder enfrentarse a Álvarez, el principal rostro del boxeo actual.

En caso de triunfo, el púgil de Omaha (Nebraska) se convertirá en el primer boxeador masculino en haber sido campeón indiscutido en tres divisiones, tras sus reinados en el superligero y welter.

'Canelo', de 35 años, es el favorito en las apuestas para la pelea, una de las que más expectación ha generado recientemente y que será transmitida en vivo por Netflix.

Datos generales

El combate está programado para el sábado 13 de septiembre de 2025 en el Allegiant Stadium , Las Vegas, Nevada.

en el , Las Vegas, Nevada. El estadio, con capacidad para unos 65,000 espectadores , es una moderna sede NFL y ha albergado eventos de gran magnitud.

, es una moderna sede NFL y ha albergado eventos de gran magnitud. La pelea se transmitirá en vivo y globalmente por la plataforma Netflix , sin costo adicional para suscriptores.

, sin costo adicional para suscriptores. Las peleas preliminares : comienzan alrededor de las 5:30 p.m. ET / 2:30 p.m. PT (4:30 p.m. hora de Panamá)

: comienzan alrededor de las La artelera principal inicia cerca de las 9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT (8:00 p.m. hora de Panamá)

cerca de las La entrada de los protagonistas (ring walks) se tiene estipulada para las 10:45 y 11:15 p.m. ET (9:45 p.m. y 10:15 p.m., tiempo de Panamá).

Proyección en apuestas

Cuotas principales

Favorito: 'Canelo' Álvarez ≈ −170 a −190

'Canelo' Álvarez ≈ −170 a −190 Underdog: Terence Crawford ≈ +135 a +160

Terence Crawford ≈ +135 a +160 Empate: +1400 a +1700, muy improbable según los libros mayores.

Métodos de victoria

'Canelo' por decisión está entre los resultados más favorables para los que lo apoyan, las cuotas giran alrededor de +100 a +125.

por está entre los resultados más favorables para los que lo apoyan, las cuotas giran alrededor de +100 a +125. 'Canelo' por KO o TKO también está ofertado, pero con cuota bastante más alta (menos probable según los pronosticadores).

por también está ofertado, pero con cuota bastante más alta (menos probable según los pronosticadores). Para Crawford ganar por decisión aparece como la vía “segura” para quienes creen que podría causar sorpresa.

ganar por decisión aparece como la vía “segura” para quienes creen que podría causar sorpresa. Crawford por KO es visto como algo de mucho riesgo, con cuotas muy altas, lo que indica que las casas lo consideran poco probable.

Probabilidades estimadas

Basado en las líneas, 'Canelo' tiene aproximadamente un 60 % de probabilidad de ganar, contra un ~40 % de Crawford .

tiene aproximadamente un de ganar, contra un ~40 % de . Hay bastante apoyo en apuestas por Crawford , incluso si no es favorito. Algunas casas reportan casi mitad de los tickets apostando por él.

, incluso si no es favorito. Algunas casas reportan casi mitad de los tickets apostando por él. Muchas predicciones apuntan a que la pelea llegará hasta el final (las 12 rondas) y que 'Canelo' ganará por decisión.

Las casas de apuestas sitúan a 'Canelo' como favorito, pero no por un margen abrumador. Crawford tiene posibilidades bien consideradas si pelea inteligentemente y evita intercambios pesados. La victoria por decisión para 'Canelo' parece ser la apuesta de menor riesgo para quienes creen en él, mientras que apostar por Crawford sería más “value” (de mayos valor) si se cree que puede imponerse sin necesidad de terminar por nocaut.

