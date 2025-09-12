LPF | Conoce a los máximos artilleros de este Torneo Clausura 2025

Panamá/La Liga Panameña de Fútbol (LPF) se prepara para una emocionante octava jornada del Torneo Clausura 2025, con los equipos buscando consolidar posiciones y los artilleros encendidos.

A medida que el torneo avanza, Jorlián Sánchez del Plaza Amador se ha erigido como el máximo referente ofensivo, mientras los duelos del fin de semana prometen definir el rumbo de varios contendientes.

Sánchez "Ruge" en la Cima de los Goleadores

El delantero de Plaza Amador, Jorlián Sánchez, se mantiene firme en la cima de la tabla de artilleros con un impresionante total de siete anotaciones. Su capacidad goleadora ha sido clave para los Leones, marcando cinco goles de jugada, uno de cabeza y uno de penal, demostrando su versatilidad en el área. Sánchez fue figura al anotar un doblete en la reciente victoria de Plaza Amador sobre Universitario.

Detrás de Sánchez, John Jairo Alvarado del Alianza FC sigue de cerca con cuatro goles, todos ellos producto de jugada. Un nutrido grupo de jugadores comparte la tercera posición con tres tantos cada uno, destacando la paridad en el ataque de varios equipos. Entre ellos se encuentran Reyniel Perdomo (Alianza FC), quien recientemente le dio el triunfo a su equipo sobre Veraguas United con un gol solitario, Abraham Altamirano (CAI), Guillermo Benítez (San Francisco), Rolando Blackburn (San Francisco), Cristian Quintero (Tauro FC), quien anotó en la victoria de su equipo ante Herrera FC, Joel Guevara (Universitario) y Carlos Rivera (Veraguas).

La Jornada 8: Un Fin de Semana de Fútbol Panameño

La octava fecha del Torneo Clausura 2025 trae consigo una serie de partidos cruciales que podrían reconfigurar la tabla de posiciones.

• Viernes 12 de septiembre: La jornada arranca con un choque de alto voltaje en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez. A las 8:30 p.m., el Tauro FC buscará reafirmar su buen momento, tras una victoria llena de giros inesperados ante Herrera FC, frente a un necesitado Veraguas United, que llega urgido de puntos después de su caída ante Alianza FC.

• Sábado 13 de septiembre: La acción sabatina nos regalará dos encuentros intensos. A las 6:00 p.m., Universitario recibe a UMECIT FC en el estadio de la Universidad Latina. Universitario buscará recuperarse tras su derrota frente a Plaza Amador, mientras que UMECIT viene de un empate sin goles ante San Francisco. Más tarde, a las 8:15 p.m., los Leones del Plaza Amador, con su goleador Jorlián Sánchez, se enfrentarán a Herrera FC en el COS Sport Plaza. El Plaza Amador intentará seguir con su racha victoriosa tras su contundente triunfo en Penonomé.

• Domingo 14 de septiembre: El domingo también tendrá doble jornada. A las 4:00 p.m., el CAI se medirá ante el Deportivo Árabe Unido en el Estadio Agustín Muquita Sánchez de La Chorrera. Los colonenses llegan motivados tras una sólida victoria de 2-0 sobre Atlético Nacional, mientras que el CAI necesita reencontrarse con su juego después de una derrota ante Sporting San Miguelito. Luego, a las 6:15 p.m., el Sporting San Miguelito recibirá al Atlético Nacional en el estadio de Los Andes, en un duelo donde los rojinegros buscarán mantener su racha positiva tras vencer al CAI.

• Lunes 15 de septiembre: La jornada se cerrará con un imperdible choque entre Alianza FC y San Francisco FC, que será transmitido en vivo por TVMAX desde las 8:30 p.m. en el Estadio de Los Andes. Alianza llega con confianza tras su triunfo sobre Veraguas United, mientras que San Francisco intentará romper su sequía goleadora, luego de un empate sin pólvora en su último partido.

La LPF promete un fin de semana lleno de goles, estrategias y la pasión que caracteriza al fútbol panameño. Los aficionados esperan ver a sus equipos y a sus estrellas, como Jorlián Sánchez, brillar en esta jornada crucial.