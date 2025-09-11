Plaza Amador se consolida como la fuerza panameña en Concacaf

Plaza Amador sorprende en la Copa Centroamericana 2025 y lidera a los clubes panameños en la clasificación de Concacaf.

Panamá/El fútbol centroamericano y caribeño ha sido sacudido por las recientes actualizaciones del Ranking de Clubes de Concacaf (CCR).

En medio de ascensos y caídas de gigantes, el Club Deportivo Plaza Amador de Panamá ha emergido como una de las grandes historias, consolidándose como el club panameño mejor clasificado en toda la confederación.

El Ranking de Clubes de Concacaf es un índice que califica a los equipos de la región con base en sus resultados en ligas domésticas, copas regionales y la Copa de Campeones Concacaf. Cada partido cuenta, lo que resalta la importancia de la consistencia para alcanzar la supremacía regional.

La proeza del Plaza Amador llegó al inicio de la fase de grupos de la Copa Centroamericana, cuando sorprendió al derrotar 2-1 al poderoso LD Alajuelense, ubicado en el puesto #41 del ranking. El club panameño, en la posición #52, rompió la histórica racha invicta del bicampeón costarricense en el torneo, convirtiéndose en el primer equipo en lograrlo desde 2023. Este resultado fue un verdadero golpe de autoridad en la escena regional.

En cuanto a la representación panameña en el ranking, el CD Plaza Amador lidera con holgura. Sus compatriotas también mostraron avances: el Sporting San Miguelito subió 11 lugares hasta el puesto #68, mientras que el San Francisco FC escaló diez posiciones hasta el #85. Sin embargo, la distancia con el Plaza Amador refleja el impacto y la solidez de su desempeño reciente.

En la cima de la clasificación, el Cruz Azul de México, actual campeón de la Champions Cup, mantiene el primer lugar, seguido por el Club América y el Inter Miami CF. El Seattle Sounders FC también protagonizó un ascenso importante, escalando doce posiciones hasta el noveno puesto tras conquistar la Leagues Cup 2025.

En Centroamérica, el CD Olimpia de Honduras lidera con la posición #39, seguido por LD Alajuelense y CS Herediano. La Copa Centroamericana 2025, donde el Plaza Amador es protagonista, retomará la acción el 23 de septiembre con los cuartos de final, una etapa que promete más emociones y cambios en el ranking.

La actuación del Plaza Amador es un recordatorio de que en el fútbol, el espíritu de lucha y la estrategia pueden desafiar cualquier pronóstico. Este hito no solo celebra a un equipo histórico, sino que también eleva el prestigio del fútbol panameño en el escenario internacional de Concacaf.

