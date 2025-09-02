Panamá se presentará en el Mundial de Atletismo Tokio 2025. ¿Cuáles son sus atletas y en qué competencias estarán?

Atletas panameños se enfrentarán a las grandes figuras de la pista y el campo en la capital de Japón.

Panamá/La versión 20 del Campeonato Mundial de Atletismo está próximo a realizarse en Tokio, Japón. Varios países del mundo acudirán con sus competidores a ese evento y Panamá no es la excepción.

El certamen se realizará en el Estadio Nacional de Japón, entre el 13 y 21 de septiembre, y Panamá tiene a dos atletas confirmados para participar. Estos son: Gianna Woodruff y Yassir Cabrera.

Según la clasificación de World Athletics, organización rectora del atletismo en el mundo, Woodruff está en el décimo lugar de los 400 metros con vallas femeninos al contar con una puntuación de 1344.

Cabrera se encuentra en el puesto 44 de la clasificación mundial en los 35 kilómetros marcha masculinos con 1131 puntos. También se ubica en la posición 188 de los 20 kilómetros marcha con 1098.

Es posible que un nuevo atleta se integre a la representación panameña, se trata de Arturo Deliser quien está en el puesto 74 del ranking mundial en los 100 metros planos masculinos, con 1213 puntos.

¿Cuándo serán las pruebas?

Con dos atletas que tienen sus lugares seguros en la cita orbital, podemos detallar cuándo serán los días en los que competirán.

Woodruff participará en las series clasificatorias de los 400 metros con vallas femeninos, que están programados para el lunes 15 de septiembre a las 11:20 a.m., tiempo de Japón (domingo 14 de septiembre a las 9:20 p.m., tiempo de Panamá). Si supera la fase preliminar estará en las semifinales que se disputarán el miércoles 17 a las 9:00 p.m. (7:00 a.m. de ese mismo día en Panamá). La final está prevista para realizarse el viernes 19 de septiembre a las 9:27 p.m. de Japón (7:27 a.m. de ese mismo día en Panamá).

Cabrera podría competir en los 35 kilómetros marcha masculinos que se realizarán el sábado 13 de septiembre a las 8:00 a.m. de Japón (viernes 12 a las 6:00 p.m. de Panamá). Además están los 20 kilómetros marcha que se llevarán a cabo el sábado 20 a las 9:50 a.m. (viernes 19 a las 7:50 p.m.).

Datos del evento

1. Datos clave y contexto general

El evento se celebrará del 13 al 21 de septiembre de 2025 en el Estadio Nacional de Japón , reconstruido para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020 .

en el , reconstruido para los . Se trata de la 20.ª edición del Campeonato Mundial de Atletismo , y es la tercera vez que Japón los organiza, tras Tokio 1991 y Osaka 2007 .

del , y es la tercera vez que Japón los organiza, tras y . Están confirmadas 49 pruebas de medalla (24 masculinas, 24 femeninas y 1 mixta), además de eventos en ruta y combinadas.

(24 masculinas, 24 femeninas y 1 mixta), además de eventos en ruta y combinadas. Participarán más de 2 000 atletas de unos 200 países , lo que refuerza el carácter global y competitivo de la cita .

, lo que refuerza el carácter global y competitivo de la cita . El lema oficial es “Every Second, Sugoi”, reflejando la emoción de cada segundo en pista.

2. Formato y experiencia para el público

Las competencias se desarrollarán durante 9 días , con jornadas en horario matutino y vespertino; el estadio tiene capacidad para unas 68 000 personas .

, con jornadas en horario matutino y vespertino; el estadio tiene capacidad para unas . Están disponibles 700 000 entradas , marcando el retorno del atletismo con pleno aforo desde la pandemia.

, marcando el retorno del atletismo con pleno aforo desde la pandemia. Se incorporan innovaciones tecnológicas como realidad aumentada, estadísticas interactivas, y apps para seguir las pruebas en tiempo real.

Además, habrá eventos complementarios en zonas externas al estadio, como actuaciones culturales, talleres deportivos y comida callejera en Meiji Park y alrededores, bajo el programa “Tokyo Forward 2025”.

