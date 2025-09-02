Panamá/Unos 17 clubes de Panamá fueron representados en el Campeonato Nacional de Gimnasia que se llevó a cabo en el Figali Convention Center de la Ciudad de Panamá.

Más de 600 atletas, divididos en siete categorías, demostraron sus destrezas en las modalidades de gimnaria rítmica, trampolín, gimnasia artística y aeróbicos.

"Esto contribuye al desarrollo de la gimnasia en el país", reconoció el entrenador Carlos Gil. "Fueron desde niñas más pequeñas, de edades tempranas. También tuvimos la oportunidad de hacer un chequeo con la selección juvenil y mayor ya que contamos con aparatos nuevos".

Carlos Herrera, presidente de la Federación Panameña de Gimnasia, destacó que los gimnastas que representaron al país y han obtenido medallas en torneos internacionales de selección son formados en los clubes de gimnasia que, precisamente, participan en los campeonatos nacionales.

"Si hay algo de lo que Panamá puede sentirse orgulloso es que todos nuestros atletas, que han tenido medallas en torneos internacionales de selección, son hechos en Panamá de nuestros clubes nacionales; más de 17 en todo el país", precisó el dirigente.

El Campeonato Nacional de Gimnasia se llevó a cabo entre el 29 y 31 de agosto.