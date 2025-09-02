Surinam vs Panamá: duelo histórico en el inicio de la ronda final de las eliminatorias Concacaf

Sintoniza el partido Surinam vs Panamá, en las eliminatorias al Mundial 2026, el jueves 4 de septiembre a las 4:30 p.m. (Previa 3:30 p.m.) por TVMAX, TVN Pass y TVN Radio 96.5 fm.

Panamá/El fútbol de la región Concacaf entra en un momento decisivo con el arranque de la Ronda Final de las Clasificatorias rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El primer capítulo se vivirá este jueves 4 de septiembre, cuando Surinam reciba a Panamá en el Estadio Dr. Ir. Franklin Essed, en Paramaribo.

Este compromiso no será uno más, ya que marcará el primer enfrentamiento oficial en la historia entre ambas naciones dentro de cualquier competición.

Surinam, con ilusión renovada

La selección de Surinam llega a esta fase con un impulso histórico, tras mantener una racha invicta de cuatro partidos y acumular seis victorias en sus últimos ocho encuentros eliminatorios. Será su primera aparición en una Ronda Final desde la clasificación rumbo a Argentina 1978, cuando cerraron en el último lugar del hexagonal. Su máximo goleador histórico en esta instancia es Remie Olmberg, con 3 tantos.

Panamá, por su segunda Copa del Mundo

Del otro lado, Panamá aterriza en Paramaribo con el aval de ser subcampeón de la Liga de Naciones Concacaf 2024/25 y con una sólida racha de cinco victorias consecutivas en la clasificación. Esta es la quinta ocasión que los canaleros alcanzan la Ronda Final, y el equipo dirigido por Thomas Christiansen buscará sellar su segunda clasificación mundialista, la primera desde Rusia 2018.

El historial panameño en esta fase muestra altibajos: último lugar en Alemania 2006, quinto puesto en Brasil 2014, tercer lugar en Rusia 2018 (logrando la clasificación) y quinto en Catar 2022. Sus máximos goleadores históricos en la Ronda Final son Gabriel Torres y Luis Tejada (5 goles cada uno), seguidos por Rolando Blackburn (4).

Una fase vibrante en juego

La Ronda Final de Concacaf se disputará durante las Fechas FIFA de septiembre, octubre y noviembre de 2025, con 12 selecciones nacionales en contienda: Bermudas, Costa Rica, Curazao, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Surinam y Trinidad y Tobago.

El formato dividirá a los equipos en tres grupos de cuatro selecciones. Cada conjunto disputará seis partidos en formato ida y vuelta. Los primeros lugares de cada grupo obtendrán el pase directo al Mundial 2026, mientras que los dos mejores segundos lugares avanzarán al Repechaje Intercontinental de la FIFA 2026.

De esta manera, la Concacaf podría lograr un hito histórico al clasificar hasta ocho selecciones a la próxima Copa Mundial de la FIFA.

Con información de Concacaf.

