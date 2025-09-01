Eliminatorias Concacaf 2025| El Salvador, rival de Panamá en la Ronda Final, anuncia selección para juegos de septiembre

Sintoniza el partido entre Guatemala y El Salvador el jueves 4 de septiembre a las 9:00 p.m. por TVMAX.

El Salvador/La Selección de El Salvador anunció este lunes su lista de jugadores para las dos jornadas de septiembre en las Eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026.

El equipo dirigido por Hernán Darío 'Bolillo' Gómez presenta una nómina en la que están jugadores como Darwin Cerén, quien juegara el club salvadoreño Águila; Nathan Ordaz de Los Ángeles FC; equipo de la Major League Soccer, y Mario González del Alianza.

El anuncio se dio el mismo día que la selección salvadoreña viajó hacia Guatemala donde jugará su primer partido de la fase decisiva del clasificator mundialista ante el combinado chapín.

"Los muchachos han mejorado bastante en todo sentido. En convivencia, físicamente, en mejor conocimiento entre nosotros", manifestó 'Bolillo' en declaraciones emitidas por el periodista Douglas Suruy de Prensa Libre.

Para Gómez, la participación de la 'Selecta' en la Copa Oro de este año ayudó a que el grupo se uniera más , a pesar de que no pudo avanzar de la fase de grupos.

"La Copa Oro sirvió para que cuando llegáramos a esta concentración estuviéramos adelantados a esta preparación que ha sido muy buena", sostuvo.

El elenco salvadoreño viajó en autobús hacia Guatemala dada la cercanía que ese país tiene con El Salvador.

Los partidos de El Salvador en las dos fechas de eliminatorias mundialistas de septiembre son el jueves 4 de septiembre ante Guatemala, a las 9:00 p.m., y el lunes 8 recibirá a Surinam a las 7:30 p.m.

La 'Selecta' forma parte del Grupo A de la Ronda Final junto a Panamá, Guatemala y Surinam.

Formato

La Ronda Final contará con partidos de ida y vuelta dentro cada grupo, y cada equipo jugará seis partidos (tres en casa y tres de visita) durante las Fechas FIFA de septiembre, octubre y noviembre de 2025.

Al concluir la Ronda Final, los tres ganadores de grupo se clasificarán directamente para la Copa del Mundo de la FIFA 2026, uniéndose a los coanfitriones Canadá, México y Estados Unidos. Además, los dos mejores segundos clasificados avanzarán a un Play-In Intercontinental de la FIFA, que se jugará en marzo de 2026.

Al concluir el ciclo de clasificación, la región de Concacaf podría, por primera vez, estar representada por hasta ocho equipos en una Copa del Mundo de la FIFA masculina.

El camino hacia la Copa del Mundo de la FIFA 2026 para las Asociaciones Miembro de Concacaf incluye un total de tres rondas y comenzó en marzo de 2024. En la etapa inicial, los cuatro equipos peor clasificados compitieron por dos lugares disponibles en la Segunda Ronda.

La Segunda Ronda contó con los dos ganadores de la Primera Ronda y las 28 Asociaciones Miembro restantes de la Confederación que también son Miembros de la FIFA (excluyendo a los tres anfitriones de la Copa del Mundo).

El juego comenzó en junio del año pasado con los primeros treinta partidos y concluyó esta semana. Cada equipo jugó un total de cuatro partidos, dos en casa y dos de visita, y los ganadores y segundo lugares de grupo avanzaron a la Ronda Final.

