Béisbol U18| Panamá emprende travesía hacia Japón para el Mundial

El equipo panameño llegará a tierras japonesas a unas 24 horas antes de su debut ante Estados Unidos

Panamá/Con optimismo y listos para un largo viaje, la Selección de Béisbol U18 de Panamá parte hacia Okinawa, Japón, para participar en el Mundial de la categoría.

El equipo panameño inició su camino hacia tierras japonesas en horas de la mañana de este lunes cuando salió en autobús desde la Academia Mariano Rivera, ubicada en el distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste. Posteriormente llegó al Aeropuerto Internacional de Tocumen, en la Ciudad de Panamá, para abordar el avión que le sacaría del país.

"Gracias a Dios todo ha salido bien con los entrenamientos y los partidos de fogueo", señaló el manager del equipo panameño, Carlos Maldonado, en declaraciones a los medios oficiales de la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis). "Ahora hay que esperar llegar allá, que los muchachos se recuperen y salir en busca de esa medalla".

Maldonado reconoce de que el viaje hacia tierras japonesas será largo y desgastante, pero asegura que el colectivo nacional está preparado para afrontarlo.

"Sabes que este tema del ritmo se complica. Viajamos lunes, llegamos miércoles, el jueves a conseguir un lugar donde entrenar para que los muchachos se vayan soltando y enfrentar a un equipo como Estados Unidos en el primer juego a 24 horas de un viaje tan largo. El equipo está preparado psicológicamente... sabemos lo que estamos enfrentando", comentó.

Panamá iniciará su participación en el certamen con un partido frente a Estados Unidos que se realizará el viernes 5 de septiembre a las 10:30 p.m. (hora japonesa). Esto es jueves 4 de septiembre a las 8:30 p.m. (hora panameña).

"El viernes salimos con Estados Unidos, un equipo con tremendo nivel, pero estamos preparados y vamos a buscar ese triunfo", expresó.

Para el manager panameño, el juego ante los estadounidenses es importante para las aspiraciones panameñas de llegar a instancias decisivas en el certamen.

"Hemos hablado eso con el cuerpo técnico y con los muchachos, que las veces que salimos a estos mundiales no hemos podido ganarles a equipos de gran nivel y eso nos ha dificultado obtener medallas", recalcó. "El objetivo es tratar de buscar resultados con equipos de ese nivel y, aunque sea por un punto, pasar a la siguiente ronda. Ganarle a esos equipos sin olvidar que hay qué pasar a la siguiente ronda", puntualizó.

El viaje

La selección panameña sale este lunes del Aeropuerto Internacional de Tocumen hacia México en un trayecto de 3 horas y 40 minutos de duración. Desde tierras mexicanas abordará un vuelo que le llevará hacia la ciudad Tokio, Japón, en una travesía de 13 horas. Luego de su llegada a esa ciudad, se dirigirá por vía aérea hacia Okinawa, sede del Mundial.

Se prevé que la llegada del combinado panameño a Okinawa sea el miércoles 3 de septiembre.

Panamá integra el Grupo B junto a Estados Unidos, Alemania, China, Australia y China Taipéi.

Calendario de Panamá