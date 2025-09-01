Olympique Marsella de Michael Amir Murillo traspasa a Rabiot por Pavard

El campeón del mundo francés llega como refuerzo de lujo, mientras el mediocampista firma con el club rossonero hasta 2028.

Marsella, Francia/En un agitado último día del mercado, el Olympique de Marsella traspasó este lunes al mediocampista Adrien Rabiot al AC Milan, anunció oficialmente el club francés, que se hizo a la vez con el defensa Benjamin Pavard, del Inter de Milán.

Pavard, campeón mundial en 2018 con Francia, jugaba desde hacía dos años en el Inter, después de estar cuatro temporadas en el Bayern de Múnich.

Ha jugado 55 partidos con Francia, con la que además del título mundial en Rusia fue subcampeón del mundo en 2022.

Después de debutar en el Lille, ha sido en Alemania (Stuttgart, Bayern de Múnich) e Italia (Inter) donde se ha consagrado.

Ganó la Bundesliga en cuatro ocasiones y la Serie A en una.

Su llegada es un refuerzo de prestigio para un Olympique de Marsella que este lunes se despidió de Rabiot, otro internacional francés, que pasó al AC Milan.

"El AC Milan se complace en anunciar la firma de Adrien Rabiot, del Olympique de Marsella, con un contrato que dura hasta el 30 de junio de 2028", explicó el club rossonero en un comunicado.

Rabiot ya estuvo en el Calcio en el pasado, cuando vistió la camiseta de la Juventus de 2019 a 2024. Entonces tuvo como técnico a Massimiliano Allegri, el actual entrenador del Milan.

El Marsella había apartado a Rabiot y al atacante inglés Jonathan Rowe después de una pelea el 15 de agosto, tras la derrota 1-0 en Rennes.

Rowe fichó la pasada semana por otro club italiano, el Bolonia, con lo que será rival de Rabiot esta temporada.

La Ligue 1 ha comenzado con intensidad, mostrando una tabla de posiciones donde la sorpresa es la norma. Mientras el PSG y el Lyon mantienen un rendimiento perfecto en lo más alto, el Olympique de Marsella se encuentra en una situación delicada, fuera de los puestos europeos en las primeras jornadas.

Situación Actual del Olympique de Marsella:

Posición: 10º

10º Puntos: 3

3 Partidos Jugados (PJ): 3

3 Resultados (G-E-P): 1 - 0 - 2

1 - 0 - 2 Goles a Favor (GF): 5

5 Goles en Contra (GC): 4

4 Diferencia de Goles (DG): +1

Análisis de su rendimiento:

El equipo marsellés ha tenido un arranque de liga irregular y decepcionante para las aspiraciones de un club de su talla. Su rendimiento se puede resumir en:

Inicio con derrota: Cayó en su primer partido. Reacción: Logró una victoria en la segunda jornada. Nueva caída: Volvió a perder en el tercer partido (secuencia L-W-L).

A pesar de tener una diferencia de goles positiva (+1), que indica que el equipo crea oportunidades, los resultados no le acompañan. Esta falta de consistencia lo sitúa a 6 puntos de los líderes (PSG y Lyon) y muy lejos de donde esperaba estar.

Contexto de la Liga:

Líderes Impecables: El PSG y el Lyon comparten el primer lugar con 9 puntos y 100% de efectividad, mostrando una gran solidez desde el inicio.

El y el comparten el primer lugar con y 100% de efectividad, mostrando una gran solidez desde el inicio. Pelea por Europa: Detrás, equipos como Lille (7 pts), Monaco (6 pts), Lens (6 pts) y Estrasburgo (6 pts) ocupan los puestos que dan acceso a competiciones europeas, estableciendo una brecha temprana con el Marsella.

Detrás, equipos como (7 pts), (6 pts), (6 pts) y (6 pts) ocupan los puestos que dan acceso a competiciones europeas, estableciendo una brecha temprana con el Marsella. Zona de Miedo: El Marsella se encuentra peligrosamente cerca de la zona media-baja de la tabla, mezclado con equipos que luchan por la permanencia, aunque la temporada es muy larga.

La incorporación de Benjamin Pavard es, por tanto, una noticia crucial que llega en un momento de necesidad. Su experiencia y calidad defensiva serán vitales para solventar los problemas defensivos y dar consistencia al equipo.

El objetivo inmediato será encadenar una racha de victorias que le permita ascender posiciones rápidamente y no descolgarse de la lucha por la Champions League. La presión sobre el entrenador y la plantilla es máxima para revertir esta situación.