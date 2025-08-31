Rayo Vallecano 0-1 Barcelona medio tiempo partido de la jornada 3 en la liga española

Duelo de alto voltaje en Vallecas entre un Rayo en ascenso y un Barcelona decidido a mantener su buen inicio.

Panamá/🎙️ ¡Bienvenidos al minuto a minuto de la Jornada 3 de La Liga Española! Desde el Estadio de Vallecas, nos preparamos para un duelo cargado de historia, ambición y ritmo europeo. El Rayo Vallecano recibe al vigente campeón, el FC Barcelona, en un choque que promete emociones antes del parón internacional.

🔴⚡️ El conjunto de Iñigo Pérez llega con la moral en alto tras sellar su boleto a la UEFA Conference League con una contundente victoria por 4-0 ante el Neman. Es su primera aventura continental en 25 años, y aunque vienen de caer por la mínima ante el Athletic, el Rayo ha demostrado carácter y evolución en este arranque de temporada.

🔵🔴 Por su parte, el Barça de Hansi Flick aterriza en Vallecas con la mira puesta en mantener su arranque perfecto. Tras una remontada épica ante Levante, donde pasaron de estar 0-2 abajo a ganar 3-2 en el añadido, los culés exhiben una ofensiva letal que ha marcado tres goles por partido en sus últimas tres salidas ligueras. Hoy buscan su décima victoria consecutiva como visitante en Liga, algo que no logran desde 2013.

⚽ ¡Quédate con nosotros para vivir cada jugada, cada emoción y cada giro inesperado de este partidazo! Comienza el conteo regresivo... ¡Esto es fútbol en estado puro!