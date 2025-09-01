Surinam vs Panamá| Aníbal Godoy: Esto dijo el capitán de la 'Sele' a su llegada al territorio panameño

Sintoniza el partido Surinam vs Panamá, en las eliminatorias al Mundial 2026, el jueves 4 de septiembre a las 4:30 p.m. (Previa 3:30 p.m.) por TVMAX, TVN Pass y TVN Radio 96.5 fm

Panamá/Más jugadores se han integrado a la concentración de la Selección de Panamá para los partidos ante Surinam y Guatemala en las Eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026. Este lunes llegaron al territorio panameño los jugadores José Fajardo y Aníbal Godoy.

Los dos futbolistas arribaron al Aeropuerto Internacional de Tocumen en horas de la mañana y fueron captados por los periodistas de varios medios de comunicación que los esperaban. Fajardo no dio declaraciones y salió de a terminal aérea, en tanto Godoy sí tuvo algo qué decir.

"Estoy contento de estar aquí. De formar parte de este hermoso proceso mundialista", expresó el capitán del combinado panameño.

Godoy manifestó su confianza en lo que él, como jugador, puede aportar al equipo que tratará de darle a Panamá su segunda clasificación a una Copa del Mundo.

"Vengo en ritmo, he jugado muchos partidos y espero aportar esa competencia que he tenido en estos meses a la selección", indicó. "Ponerme a disposición del grupo y del 'profe' y poder estar al cien por ciento en cada partido", agregó.

Fajardo llegó al país procedente de Ecuador, donde juega con la Universidad Católica de Quito, y Godoy de Estados Unidos, donde milita para el San Diego FC.

Itinerario

Se espera que más jugadores vayan llegando a tierras panameñas y se integren a la concentración. Ellos son: Adalberto Carrasquilla, que llegaría a las 2:39 p.m., Michael Amir Murillo, Andrés Andrade y César Blackman, que arribarían a las 5:45 pm, y Edward Cedeño a las 6:40 p.m.

La selección panameña tiene previsto un entrenamiento con el equipo completo en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez hoy lunes 1 de septiembre a las 7:30 p.m.

El partido entre Panamá y Surinam se disputará el jueves 4 de septiembre en el estadio Franklin Essed de Paramaribo desde las 4:30 p.m. (hora panameña) y lo podrá sintonizar por TVMAX, TVN Pass y TVN Radio 96.5 fm.

La selección

PORTEROS

Orlando Mosquera Al-Fahya FC (KSA)

Luis Mejía Nacional (URU)

César Samudio CD Marathon (HON)

DEFENSAS

José Córdoba Norwich City (ENG)

Andrés Andrade LASK Linz (AUT)

César Blackman Slovan Bratislava (SVK)

Edgardo Fariña FK Khimki (RUS)

Fidel Escobar Deportivo Saprissa (CRC)

Carlos Harvey Minnesota United (USA)

Amir Murillo Olympique Marsella (FRA)

Eric Davis CD Plaza Amador (PAN)

Jorge Gutiérrez Deportivo La Guaira (VEN)

VOLANTES

Aníbal Godoy San Diego FC (USA)

César Yanis Cobresal (CHI)

Edward Cedeño UD Las Palmas (ESP)

Cristian Martínez Kiryat Shmona (ISR)

José Luis Rodríguez FC Juárez (MEX)

Édgar Bárcenas Mazatlán FC (MEX)

Adalberto Carrasquilla Pumas (MEX)

Ismael Díaz Club León (MEX)

Everardo Rose CD Plaza Amador (PAN)

DELANTEROS

Cecilio Waterman Coquimbo Unido (CHI)

José Fajardo Universidad Católica (ECU)

Tomás Rodríguez Monagas SC (VEN)