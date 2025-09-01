Panamá revela su selección para campamento previo al Mundial Sub-20 Chile 2025

Los partidos de Panamá en la Copa del Mundo Sub-20 los verás, entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre, a través de TVMAX y TVN Pass.

Panamá/Jorge Dely Valdés, entrenador de la Selección Sub-20 de Panamá, reveló este lunes 1 de septiembre el listado de jugadores convocados que estarán viajando para el campamento de preparación en Chile con miras a la próxima Copa Mundial Sub-20 de la FIFA.

El listado incluye un total de 24 jugadores, 14 provenientes de equipos de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

Los jugadores convocados del plano local, a excepción del futbolista Joseph Jones, del CD Plaza Amador, estarán viajando este lunes en un vuelo programado para salir a las 11:48 a.m. del Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Ciudad de Panamá, con destino a la ciudad de Santiago de Chile.

En el caso de Jones, se tiene programado que el jugador viaje en los próximos días a Chile y se una al grupo en el campamento.

El grupo de 13 jugadores de la LPF, liderado por su cuerpo técnico, inició anoche su etapa de concentración en un hotel de concentración, con el primer grupo de jugadores que estarán viajando hoy a suelo chileno.

Campamento y partidos amistosos

La selección Sub-20 llegará al aeropuerto Arturo Merino Benítez el lunes, 1 de septiembre, a las 7:20 de la noche y desde Santiago se trasladará en un viaje vía terrestre de hora y media a la ciudad de Quillota, que será la sede del campamento panameño previo a la cita mundialista.

Durante el campamento, la Sub-20 tiene programado disputar varios amistosos.

Están confirmados partidos frente a Egipto, el 18 de septiembre y Nueva Caledonia, el 20 de septiembre, ambas selecciones mundialistas.

Igualmente, están por confirmarse dos amistosos más con equipos locales.

Llegada de legionarios y recorte

En el transcurso del mes de septiembre irán llegando a Chile los legionarios que se unirán a los trabajos del técnico Jorge Dely Valdés para completar los 24 jugadores que estarán en el campamento.

El cuerpo técnico hará un recorte de cuatro (4) jugadores para quedar con 21 (tres porteros y 18 de campo), que son los que oficialmente disputarán el Mundial por disposiciones de la FIFA.

Viaje a la sede del Mundial

Panamá tiene previsto viajar de Quillota a Valparaíso, sede de los partidos del seleccionado panameño en el Mundial, el día 23 de septiembre, previo a su debut mundialista, que será el 27 de septiembre frente a la Sub-20 de Paraguay en el Estadio Elías Figueroa Brander.

Convocatoria

Porteros

Cecilio Burgess - Umecit FC (PAN)

Ian Flores - San Francisco FC (PAN)

Sean Deane - CD Plaza Amador (PAN)

Defensas

Julio Rodríguez - CD Plaza Amador (PAN)

Erick Díaz - Los Ángeles FC II (USA)

Martín Krug - Levante (ESP)

Juan Hall - Herrera FC (PAN)

Antony Herbert - Dep Árabe Unido (PAN)

Ariel Arroyo - Dep Árabe Unido (PAN)

Javier Arboleda - CA Independiente (PAN)

Samir Díaz - SD Atlético Nacional (PAN)

Angelo Gudiño - FC Chorrillo (PAN)

Volantes

Kairo Walters - Los Ángeles FC II (USA)

Anel Ryce - Chornomorets Odesa (UKR)

Luis Villareal - Veraguas FC (PAN)

Giovany Herbert - Atlético Paranaense (BRA)

Joseph Jones - CD Plaza Amador (PAN)

Ryan Gómez - Gremio (BRA)

Ernesto Gómez - CD Universitario (PAN)

Rafael Mosquera - NY Red Bulls (USA)

Raheen Cuello - Liga Deportiva Alajuelense (CRC)

Delanteros

Gustavo Herrera - Deportivo Saprissa (CRC)

Karlo Kuranyi - SGV Freiberg (GER)

Kevin Walder - CD Plaza Amador (PAN)

