Surinam vs Panamá | Bárcenas y Rose compartieron sus sensaciones antes de las eliminatorias Concacaf

Panamá/La Selección de Panamá arrancó este domingo su preparación en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, con miras a sus compromisos en la última ronda de las Clasificatorias de Concacaf rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Los dirigidos por Thomas Christiansen se alistan para enfrentar a Surinam el jueves 4 de septiembre en el Dr. Franklin Essed Stadium de Paramaribo, y a Guatemala el lunes 8, en casa, con el respaldo de su afición.

Previo al entrenamiento, dos protagonistas atendieron a los medios de comunicación: Édgar Yoel Bárcenas, referente del Mazatlán FC en la Liga MX, y Everardo Rose, extremo del CD Plaza Amador, una de las sorpresas en la convocatoria.

Bárcenas, quien disputa su tercera eliminatoria mundialista y que viene de una dura lesión, mostró ilusión y compromiso: “La afronto con muchas ganas de ayudar a la selección, de poder alcanzar otro Mundial. El primero fue histórico y quiero que se repita. Estoy dispuesto a aportar y también a respaldar a los que llegan por primera vez”.

También se refirió a las ofertas que recibió mientras se recuperaba de su lesión:

Por su parte, Rose, habló de la emoción de recibir la llamada de Christiansen y reveló que antes conversó con sus compañeros de club Alberto Quintero y Eric Davis: “Me dijeron que la posibilidad estaba ahí y que lo diera todo. Hoy cumplo un sueño y quiero aprovechar esta oportunidad”.

Rose también apuntó: "Quiero demostrar de lo que soy capaz".

Para este domingo 31 de agosto entrenaron un total de 13 jugadores de los 24 convocados. El plantel completará entrenamientos este lunes 1 de septiembre a las 7:00 p.m., ya con todos los convocados. El viaje a Paramaribo está programado para el martes al mediodía, en vuelo chárter.

La convocatoria de Panamá

Christiansen citó a 24 jugadores, de los cuales 22 son legionarios y solo dos pertenecen a la LPF. Destacan nombres de experiencia como Aníbal Godoy, Adalberto Carrasquilla, Ismael Díaz, Fidel Escobar y Amir Murillo, junto a jóvenes como Everardo Rose y Jorge Gutiérrez.

Porteros: Orlando Mosquera (Al-Fahya FC, Arabia Saudita), Luis Mejía (Nacional, Uruguay), César Samudio (CD Marathón, Honduras).

Defensas: José Córdoba (Norwich City, Inglaterra), Andrés Andrade (LASK Linz, Austria), César Blackman (Slovan Bratislava, Eslovaquia), Edgardo Fariña (FK Khimki, Rusia), Fidel Escobar (Deportivo Saprissa, Costa Rica), Carlos Harvey (Minnesota United, EE. UU.), Amir Murillo (Olympique de Marsella, Francia), Eric Davis (CD Plaza Amador, Panamá), Jorge Gutiérrez (Deportivo La Guaira, Venezuela).

Volantes: Aníbal Godoy (San Diego FC, EE. UU.), César Yanis (Cobresal, Chile), Edward Cedeño (UD Las Palmas, España), Cristian Martínez (Kiryat Shmona, Israel), José Luis Rodríguez (FC Juárez, México), Édgar Bárcenas (Mazatlán FC, México), Adalberto Carrasquilla (Pumas, México), Ismael Díaz (Club León, México), Everardo Rose (CD Plaza Amador, Panamá).

Delanteros: Cecilio Waterman (Coquimbo Unido, Chile), José Fajardo (Universidad Católica, Ecuador), Tomás Rodríguez (Monagas SC, Venezuela).

El formato de la última ronda de Concacaf

La Ronda Final de las Clasificatorias de Concacaf reúne a 12 selecciones: Panamá, Surinam, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Honduras, Haití, Nicaragua, Jamaica, Curazao, Trinidad y Tobago y Bermudas.

Los equipos se dividen en tres grupos de cuatro y jugarán seis partidos cada uno (ida y vuelta). El primer lugar de cada grupo avanzará directo al Mundial 2026, mientras que los dos mejores segundos irán al Repechaje Intercontinental de la FIFA.

Con esta fórmula, por primera vez en la historia, la región podría tener hasta ocho selecciones en una Copa del Mundo masculina.

El camino de Panamá

El reto es enorme. Panamá debutará en el Grupo A, donde enfrentará a Surinam, Guatemala y El Salvador. El objetivo está claro: repetir la hazaña de Rusia 2018 y volver a un Mundial FIFA.