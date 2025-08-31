Surinam vs Panamá | Conoce a los rivales de la sele en el inicio de las eliminatorias de Concacaf

Sintoniza el partido Surinam vs Panamá, en las eliminatorias al Mundial 2026, el jueves 4 de septiembre a las 4:30 p.m. (Previa 3:30 p.m.) por TVMAX, TVN Pass y TVN Radio 96.5 fm.

Panamá/La Selección de Surinam dio a conocer la lista oficial de jugadores convocados para afrontar su primer compromiso en la ronda final de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026, donde su debut será nada menos que frente a la Selección de Panamá este jueves 4 de septiembre, desde las 4:30 p.m. en el Dr. Franklin Essed Stadium de Paramaribo.

El técnico surinamés ha conformado un plantel con futbolistas que militan en distintas ligas internacionales, combinando experiencia y juventud para intentar dar la sorpresa en casa ante los canaleros.

Entre los porteros llamados destacan Jonathan Fonkel ( SV Robinhood, Surinam), Warner Hahn (Hammarby, Suecia) y Etienne Vaessen (FC Groningen, Países Bajos). En la zona defensiva, figuran nombres como Anfernee Dijksteel (Kocaelispor, Turquía), Liam van Gelderen (RKC Waalwijk, Países Bajos), Myenty Abena (Gaziantep, Turquía), Radinio Balker (Huddersfield, Inglaterra), Shaquille Pinas (Hammarby, Suecia), Dion Malone (Telstar, Países Bajos), Djevencio van der Kust (Heracles Almelo, Países Bajos) y Yannick Leliendal (FC Volendam, Países Bajos).

En el mediocampo aparecen jugadores importantes como Kenneth Paal (Antalyaspor, Turquía), Dhoraso Klas (Iberia 1999, Georgia), Jean-Paul Boëtius (Darmstadt, Alemania), Justin Lonwijk (Fortuna Sittard, Países Bajos), Renske Adipi (SV Robinhood, Surinam) y Denzel Jubitana (Atromitos FC, Grecia), quienes buscarán darle equilibrio al equipo.

El ataque está liderado por futbolistas de peso como Sheraldo Becker (Real Sociedad), además de Jaden Montnor (Ariss Limassol, Chipre), Tyrone Conrad (FK TSC, Serbia), Gleofilo Vlijter (Újpest FC, Hungría), Richonell Margaret (Go Ahead Eagles, Países Bajos) y Jahnilio Rigters (Cavalier FC, Jamaica) considerados piezas clave para buscar el gol en el debut.

Históricamente, Surinam no ha logrado clasificar a un Mundial de la FIFA, pero en los últimos años ha mostrado un crecimiento sostenido, en gran parte gracias a la incorporación de jugadores nacidos en Países Bajos con raíces surinamesas, lo que le ha permitido competir de mejor manera en torneos de la región.

El encuentro será clave no solo en lo anímico, sino también en lo deportivo, ya que ambos equipos forman parte del Grupo A de la Concacaf junto con El Salvador y Guatemala. Este sector promete gran paridad y cada punto puede ser decisivo en la lucha por avanzar hacia el Mundial 2026 que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Además del Grupo A, la eliminatoria de Concacaf cuenta con otros sectores de alto nivel competitivo: en el Grupo B aparecen selecciones de tradición como Jamaica, Curazao, Trinidad & Tobago y Bermuda; mientras que en el Grupo C se ubican potencias de la región como Costa Rica, Honduras, Haití y Nicaragua.

El compromiso frente a Panamá será determinante para ambos conjuntos, ya que marca el inicio de un largo camino en la lucha por uno de los cupos al Mundial 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

