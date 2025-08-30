Eliminatorias Concacaf 2025| Selección de Panamá: Llegan los dos primeros legionarios a la concentración

Sintoniza el partido Surinam vs Panamá, en las eliminatorias al Mundial 2026, el jueves 4 de septiembre a las 4:30 p.m. (Previa 3:30 p.m.) por TVMAX, TVN Pass y TVN Radio 96.5 fm

Panamá/La Selección de Panamá comenzó este sábado su conformación antes de la Ronda Final de las Eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026 con la llegada de los dos primeros jugadores que militan en ligas de fútbol del extranjero.

Edgar Yoel Bárcenas y José Luis Rodríguez llegaron este 30 de agosto a la Ciudad de Panamá procedentes de México. Precisamente ambos participaron del partido que sus equipos disputaron, la noche anterior, en la séptima jornada de la Liga MX; Bárcenas con el Mazatlán FC y Rodríguez con el FC Juárez.

Con el arribo Bárcenas y Rodríguez inicia un periodo de llegadas de varios jugadores que compiten en el fútbol internacional que se completará el lunes 1 de septiembre, un día antes del viaje a la ciudad de Paramaribo donde la selección panameña enfrentará a su similar de Surinam.

Faltan por llegar

El arribo de los jugadores a suelo panameño continuará en los próximos dos días en el siguiente orden:

Domingo 31 de agosto

Luis Mejía (7:53 a.m.)

Cecilio Waterman (8:16 a.m.)

César Yanis (8:16 a.m.)

Fidel Escobar (12:28 p.m.)

Tomás Rodríguez (3:00 p.m.)

Jorge Gutiérrez (3:00 p.m.)

José Córdoba (4:50 p.m.)

Cristian Martínez (4:50 p.m.)

César Samudio (5:01 p.m.)

Orlando Mosquera (6:20 p.m.)

Carlos Harvey (7:33 p.m.)

Edgardo Fariña (8:00 p.m.)

Ismael Días (8:14 p.m.)

Lunes 1 de septiembre

José Fajardo (7:58 a.m.)

Aníbal Godoy (10:35 a.m.)

Adalberto Carrasquilla (2:39 p.m.)

Michael Amir Murillo (5:45 p.m.)

Andrés Andrade (5:45 p.m.)

César Blackman (5:45 p.m.)

Edward Cedeño (6:40 p.m.)

Entrenamientos

La selección panameña entrenará en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez desde el domingo 31 de agosto hasta el martes 2 de septiembre.

Los días domingo y lunes los entrenamientos serán a las 7:30 p.m. El último de ellos con el grupo completo.

El martes 2 se llevará a cabo una práctica a las 8:30 a.m. y el viaje a Paramaribo será a las 2:00 p.m.

El partido entre Panamá y Surinam se disputará el jueves 4 de septiembre en el estadio Franklin Essed de Paramaribo desde las 4:30 p.m. (hora panameña) y lo podrá sintonizar por TVMAX, TVN Pass y TVN Radio 96.5 fm.

La selección

PORTEROS

Orlando Mosquera Al-Fahya FC (KSA)

Luis Mejía Nacional (URU)

César Samudio CD Marathon (HON)

DEFENSAS

José Córdoba Norwich City (ENG)

Andrés Andrade LASK Linz (AUT)

César Blackman Slovan Bratislava (SVK)

Edgardo Fariña FK Khimki (RUS)

Fidel Escobar Deportivo Saprissa (CRC)

Carlos Harvey Minnesota United (USA)

Amir Murillo Olympique Marsella (FRA)

Eric Davis CD Plaza Amador (PAN)

Jorge Gutiérrez Deportivo La Guaira (VEN)

VOLANTES

Aníbal Godoy San Diego FC (USA)

César Yanis Cobresal (CHI)

Edward Cedeño UD Las Palmas (ESP)

Cristian Martínez Kiryat Shmona (ISR)

José Luis Rodríguez FC Juárez (MEX)

Édgar Bárcenas Mazatlán FC (MEX)

Adalberto Carrasquilla Pumas (MEX)

Ismael Díaz Club León (MEX)

Everardo Rose CD Plaza Amador (PAN)

DELANTEROS

Cecilio Waterman Coquimbo Unido (CHI)

José Fajardo Universidad Católica (ECU)

Tomás Rodríguez Monagas SC (VEN)