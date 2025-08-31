Surinam vs Panamá | Conoce el itinerario de la sele para hoy domingo 31 de agosto

Sintoniza el partido Surinam vs Panamá, en las eliminatorias al Mundial 2026, el jueves 4 de septiembre a las 4:30 p.m. (Previa 3:30 p.m.) por TVMAX, TVN Pass y TVN Radio 96.5 fm.

Panamá/La Selección de Panamá inicia este domingo 31 de agosto su preparación para la ronda final de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) informó que el primer entrenamiento está programado para horas de la noche en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, donde el plantel dirigido por Thomas Christiansen comenzará a afinar detalles de cara a su primer compromiso.

Hasta el momento, han llegado al país dos legionarios: José Luis Rodríguez (FC Juárez) y Édgar Yoel Bárcenas (Mazatlán FC), ambos militando en el fútbol mexicano. En la Liga Panameña de Fútbol (LPF) ya se encuentran trabajando Eric Davis y Everardo Rose. Durante la jornada dominical se espera el arribo de más jugadores provenientes del extranjero.

El primer partido oficial será el jueves 4 de septiembre ante Surinam, en el Dr. Franklin Essed Stadium de Paramaribo, mientras que el segundo encuentro está pactado para el lunes 8 de septiembre, en casa, frente a Guatemala en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

La convocatoria del técnico Christiansen está compuesta por 24 jugadores, de los cuales 22 son legionarios y 2 pertenecen a la LPF. El equipo tiene planificado viajar el martes 2 de septiembre, al mediodía, en un vuelo chárter con destino a Surinam.

Convocatoria de Panamá para la Fecha FIFA de septiembre

Porteros: Orlando Mosquera (Al-Fahya FC, Arabia Saudita), Luis Mejía (Nacional, Uruguay), César Samudio (CD Marathón, Honduras).

Defensas: José Córdoba (Norwich City, Inglaterra), Andrés Andrade (LASK Linz, Austria), César Blackman (Slovan Bratislava, Eslovaquia), Edgardo Fariña (FK Khimki, Rusia), Fidel Escobar (Deportivo Saprissa, Costa Rica), Carlos Harvey (Minnesota United, EE. UU.), Amir Murillo (Olympique de Marsella, Francia), Eric Davis (CD Plaza Amador, Panamá), Jorge Gutiérrez (Deportivo La Guaira, Venezuela).

Volantes: Aníbal Godoy (San Diego FC, EE. UU.), César Yanis (Cobresal, Chile), Edward Cedeño (UD Las Palmas, España), Cristian Martínez (Kiryat Shmona, Israel), José Luis Rodríguez (FC Juárez, México), Édgar Bárcenas (Mazatlán FC, México), Adalberto Carrasquilla (Pumas, México), Ismael Díaz (Club León, México), Everardo Rose (CD Plaza Amador, Panamá).

Delanteros: Cecilio Waterman (Coquimbo Unido, Chile), José Fajardo (Universidad Católica, Ecuador), Tomás Rodríguez (Monagas SC, Venezuela).

Con este itinerario, la Selección de Panamá comienza oficialmente su camino en la eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial 2026, con la mira puesta en lograr la tercera clasificación de su historia a una Copa del Mundo de la FIFA. El debut ante Surinam y el choque en casa frente a Guatemala serán las primeras pruebas para el conjunto de Thomas Christiansen, que apuesta al talento de sus legionarios y al respaldo de la afición panameña en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

La expectativa crece en torno a los canaleros, quienes sueñan con repetir la hazaña de Rusia 2018 y consolidarse como protagonistas en el fútbol de la región.

