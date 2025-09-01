MLB noticias | Iván Herrera la sacó del parque en el Labor Day con los Cardenales de San Luis

El martes 2 de septiembre béisbol grandes ligas EN VIVO por TVMAX con el juego entre Guardians vs Red Sox desde las 5:45 pm.

Panamá/El pelotero panameño Iván Herrera volvió a ser protagonista este lunes 1 de septiembre durante la jornada especial del Labor Day en la MLB, al conectar un cuadrangular con los Cardenales de San Luis frente a los Atléticos de Oakland.

El batazo se produjo en la parte baja del cuarto episodio y confirmando el buen momento ofensivo que atraviesa el receptor istmeño.

Con este jonrón, Herrera elevó su total a 12 cuadrangulares en la temporada, consolidándose como una pieza clave en la ofensiva de San Luis. Además, el panameño suma ya 51 carreras empujadas, demostrando consistencia en momentos oportunos para su equipo. Su promedio al bate se mantiene en un sólido .287, números que reflejan su capacidad de producir y de ajustarse a la exigente competencia de las Grandes Ligas.

El poder de Herrera ha sido uno de los aspectos más destacados en la presente campaña de los Cardenales, quienes atraviesan una lucha cerrada en la división y necesitan cada aporte de sus bateadores para seguir en la pelea. Su cuadrangular ante Oakland se suma a una lista de conexiones oportunas que han permitido al panameño ganarse la confianza del cuerpo técnico y el respeto de los rivales.

Aunque el compromiso aún no finaliza, la actuación de Iván Herrera ya figura como uno de los momentos claves de la tarde de este lunes festivo en los Estados Unidos. El catcher panameño, de apenas 25 años, continúa proyectándose como uno de los jugadores latinos con mayor proyección dentro de la organización de San Luis y un referente de la nueva generación de peloteros de Panamá en las Grandes Ligas.

La temporada todavía tiene semanas por delante, pero el nivel de Herrera lo perfila para cerrar con estadísticas notables y seguir dejando huella como embajador del béisbol panameño en el mejor béisbol del mundo.

Los Cardenales de San Luis luchan por mantenerse en la carrera al Wild Card en la temporada 2025 de la MLB

Los Cardenales de San Luis, miembros de la División Central de la Liga Nacional (NL Central), atraviesan un momento complicado en la temporada 2025 de la MLB. Al corte del 1 de septiembre (4:19 PM ET), la novena presenta un récord de 68 victorias y 70 derrotas, para un porcentaje de .493, números que reflejan la irregularidad que han mostrado a lo largo del año.

Actualmente, los Cardenales de San Luis se ubican a 17.0 juegos de diferencia del líder de su división y a 6.0 juegos en la lucha por el comodín (Wild Card), lo que los obliga a mejorar de manera inmediata si quieren mantener vivas sus aspiraciones de postemporada.

En cuanto a su desempeño reciente, el conjunto de San Luis ha tenido un balance de 5 victorias y 5 derrotas en sus últimos 10 compromisos, mientras que en la actualidad cargan con una racha negativa de una derrota (L1).

En el apartado ofensivo y defensivo, han logrado anotar un total de 603 carreras, pero han permitido 636, lo que deja un diferencial negativo de -33, una cifra que ha pesado en sus aspiraciones dentro de la NL Central.

Las métricas avanzadas señalan que su récord esperado (X-W/L) es de 66 victorias y 72 derrotas, lo que confirma la paridad de su rendimiento. En el Busch Stadium, casa de los Cardenales de San Luis, el equipo mantiene una marca positiva de 37-32, mientras que en condición de visitantes su desempeño baja con un registro de 31-38.

Frente a rivales de mayor nivel, con récord superior a .500, los Cardenales de San Luis han conseguido 37 victorias y 43 derrotas, un dato que refleja la dificultad que han tenido para competir contra equipos de la parte alta de la clasificación.

Con un cierre de temporada cada vez más ajustado, la franquicia de San Luis necesita encontrar consistencia en todas sus líneas si quiere soñar con una remontada que los acerque a la pelea por los puestos de playoffs.