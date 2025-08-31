MLB noticias: Jarren Duran con jonrón dentro del parque y Boston Red Sox rompen mala racha en Fenway Park

El jardinero fue la gran figura en la victoria 5-2 sobre los Piratas de Pittsburgh y se convirtió en protagonista con una jugada histórica de velocidad y poder.

Panamá/El Fenway Park vivió una tarde inolvidable este domingo, cuando los Boston Red Sox dejaron atrás una mala racha en casa y lograron imponerse 5-2 sobre los Piratas de Pittsburgh.

El gran protagonista fue Jarren Duran, quien se robó todos los reflectores con un espectacular jonrón dentro del parque, una hazaña que revitalizó al equipo y encendió a la afición local.

Los Red Sox, integrantes de la AL East, llegaban a este duelo con la presión encima tras encadenar cinco derrotas consecutivas como locales. El lineup de Boston había mostrado debilidad ofensiva en las últimas semanas, pero el bate oportuno de Duran cambió la historia y se convirtió en la chispa que necesitaba la novena dirigida por Alex Cora.

El momento cumbre llegó en la parte baja de la quinta entrada. Con dos corredores en base y dos outs, Duran conectó un batazo de línea hacia la zona más profunda del estadio, el famoso “triángulo” entre el jardín derecho y central. Los jardineros rivales, Alexander Canario y Oneil Cruz, hicieron el intento por detener la pelota, pero esta terminó escapándose, lo que abrió la puerta a una jugada histórica.

El veloz jardinero emprendió una carrera electrizante alrededor de las bases. La afición se puso de pie mientras Duran recorría cada almohadilla con una velocidad de sprint de 29.3 pies por segundo. Finalmente, completó su recorrido de 360 pies en apenas 14.71 segundos, convirtiéndose en el jonrón dentro del parque más rápido de la MLB en 2024, y el cuarto en la era Statcast (desde 2015) para los Red Sox.

Sin necesidad de deslizarse al llegar al plato, Duran firmó el primer cuadrangular dentro del parque de su carrera, remolcando tres carreras y rompiendo el empate 1-1 para poner arriba a Boston 4-1. Ese batazo fue determinante en la victoria final de los locales por 5-2, que además significó un respiro en la tabla y un golpe de confianza en la recta final de la temporada.

Este batazo histórico no es la primera muestra de atrevimiento y velocidad de Jarren Duran en 2024. El jardinero ya había sorprendido en abril con un robo de home directo frente a los Cleveland Guardians, además de sumar múltiples jugadas de impacto a la defensiva. Su progresión lo ha consolidado como uno de los jugadores más dinámicos y decisivos de la plantilla.

La temporada de los Red Sox también ha visto otro cuadrangular dentro del parque: el de Wilyer Abreu, quien lo consiguió el pasado 30 de junio frente a los Cincinnati Reds, acompañado además por un grand slam en esa misma jornada.

El triunfo del domingo no solo cortó la racha negativa en casa, sino que también envió un mensaje claro: con figuras como Duran aportando velocidad y poder, los Boston Red Sox aún tienen argumentos para pelear en la AL East y soñar con la postemporada.

Con información de MLB.

