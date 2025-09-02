Surinam vs Panamá| Adalberto Carrasquilla y José Córdoba coinciden: "Enfrentaremos a un rival complicado en un terreno atípico"

Sintoniza el partido Surinam vs Panamá, en las eliminatorias al Mundial 2026, el jueves 4 de septiembre a las 4:30 p.m. (Previa 3:30 p.m.) por TVMAX, TVN Pass y TVN Radio 96.5 fm

Panamá/Adalberto 'Coco' Carrasquilla y Jose 'Coto' Córdoba se dirigieron este martes a los medios de comunicación en la última sesión de entrenamientos previa al viaje hacia la ciudad de Paramaribo para el partido que la Selección de Panamá jugará ante Surinam en el inicio de la Ronda Final de las Eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026.

"Ya extrañaba estar con los compañeros y vestir la camiseta de la selección", expresó Carrasquilla quien vuelve al elenco panameño tras ausentarse la Copa Oro 2025 por lesión.

"Le dimos seguimiento con la selección y el cuerpo médico al desgarro que tuve en su momento. Hoy en día me siento bien, con muchos minutos acumulados en la temporada, y siento que llego bien físicamente a estos partidos", detalló.

Sobre Surinam, 'Coco' indicó que su selección está compuesta por individualidades, ya que cuenta con jugadores habilidosos y pulidos en el fútbol europeo.

"Lo más importante que tienen es su ataque, con jugadores muy habilidosos y rápidos", comentó.

Aunque se ha tenido tiempo para analizar al rival, el mediocampista del club Pumas de México. considera que aún falta tiempo para culminar ese proceso de estudio que también incluye el césped sintético del estadio Franklin Essed de Paramaribo.

"De nuestra parte, trabajaremos en equipo. Seguimos analizando muchas cosas, nos quedan dos días para terminar ese análisis y replantearlo porque nos jugamos todo", manifestó. "Va a ser un campo complicado, sintético, donde no jugamos todos los fines de semana. Creo que todos salimos de la LPF (Liga Panameña de Fútbol) donde jugábamos en sintético. Tendremos que traer esos recuerdos de atrás para hacer un gran partido y sacar los tres puntos".

Fortaleza mental

El partido ante Surinam representa una nueva oportunidad para Córdoba quien expresó que superó el sinsabor que le generó la mano en el área que cometió en la final de la Liga de Naciones de Concacaf de este año ante México.

"Creo que estoy fuerte mentalmente, eso ya queda atrás", expresó. "Estoy contento de estar acá, por el llamado y estoy feliz de poder aportar acá que es lo importante".

El defensor del club Norwich City de Inglaterra explicó que él y sus compañeros han hablado mucho del combinado surinamés y de las condciones que podrían encontrarse al momento de jugar el partido.

"Hemos conversado sobre el rival. Hemos tenido tiempo de analizarlo y ver a los jugadores que tiene ya que el 82% de ellos están en Europa. Entonces es un rival de cuidado", reconoció. "También hablamos de las dimensiones en las que vamos a jugar. El campo, que no ponemos como excusa, también lo hemos analizado".

'Coto' recalcó que él y sus compañeros deberán tratar el encuentro con la importancia que tiene y hacer un gran esfuerzo para obtener la victoria.

"Hemos hablado sobre ello y también del punto que nos da el 'profe' Thomas que, con los jugadores que tiene nos pueden hacer un partido complicado. Toca dar el doble y afrontar el partido con la debida importancia", puntualizó.

Las declaraciones de Carrasquilla y Córdoba se dieron en el marco del último ensayo de la selección panameña en el estadio Rommel Fernández Gutierrez. Se prevé que el equipo viaje hacia tierras surinamesas en horas de la tarde.

