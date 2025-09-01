Surinam vs Panamá | Michael Amir Murillo llegó a la concentración de la sele

Sintoniza el partido Surinam vs Panamá, en las eliminatorias al Mundial 2026, el jueves 4 de septiembre a las 4:30 p.m. (Previa 3:30 p.m.) por TVMAX, TVN Pass y TVN Radio 96.5 fm.

Panamá/La selección de Panamá cumplió este lunes 1 de septiembre con una jornada de entrenamiento en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, donde se incorporaron varios de los legionarios que militan en el extranjero.

Los defensores Michael Amir Murillo, César Blackman, Andrés Andrade y Edward Cedeño se bajaron del avión y, sin escalas, se unieron directamente a la práctica, saludando a sus compañeros en un ambiente de unión y compromiso que fue captado por los medios de comunicación presentes en las gradas del coloso de Juan Díaz.

Adalberto Carrasquilla, figura de Pumas UNAM, más temprano arribó a nuestra ciudad integrándose a la selección de Panamá.

Antes del inicio de la sesión, los futbolistas José Luis “Puma” Rodríguez y Jorge Gutiérrez ofrecieron declaraciones a la prensa. Rodríguez recalcó la importancia de mantener el enfoque en la propuesta de Thomas Christiansen, dejando en claro que el equipo está preparado para un arranque exigente en la fase final de las Eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026.

“Hemos estado mirando videos del rival, sabemos que es un equipo fuerte, pero tenemos que concentrarnos en lo nuestro, en lo que el entrenador nos pide. Sea como sea, hay que sacar los tres puntos, porque al final lo que importa es el resultado”, afirmó el mediocampista del Juárez FC en la Liga MX.

Por su parte, el defensor Jorge Gutiérrez hizo hincapié en la necesidad de mantener la concentración hasta el pitazo final en cada encuentro.

“Sabemos que no podemos relajarnos, que no podemos confiarnos si tenemos una ventaja al minuto 60 o 70. Hay que disfrutar los partidos hasta el final, porque eso hablará bien de nosotros y de la capacidad que tuvimos para mejorar nuestras falencias y fortalecer nuestras victorias”, expresó.

La selección de Panamá tiene programado un nuevo entrenamiento este martes en horas de la mañana, para posteriormente tomar un vuelo chárter hacia Paramaribo, donde el jueves 4 de septiembre enfrentará a Surinam en el inicio del Grupo A. En esta zona también compiten Guatemala y El Salvador, rivales históricos que prometen una competencia cerrada.

La fase final de las Eliminatorias de Concacaf contará además con otros sectores de alto nivel. En el Grupo B aparecen selecciones con tradición como Jamaica, Curazao, Trinidad & Tobago y Bermuda; mientras que el Grupo C reúne a potencias de la región como Costa Rica, Honduras, Haití y Nicaragua.

Con la incorporación de los legionarios y el respaldo de una afición que ya agotó boletos para el duelo del próximo lunes ante Guatemala en el Rommel Fernández, el equipo de Thomas Christiansen se prepara para afrontar uno de los retos más importantes de su historia reciente: lograr la clasificación al Mundial 2026.

