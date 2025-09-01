Sintoniza el partido Surinam vs Panamá, en las eliminatorias al Mundial 2026, el jueves 4 de septiembre a las 4:30 p.m. (Previa 3:30 p.m.) por TVMAX, TVN Pass y TVN Radio 96.5 fm

Panamá/El mediocampista panameño José Luis “Puma” Rodríguez compartió sus impresiones tras ser convocado por el entrenador Thomas Christiansen para afrontar los próximos compromisos de la selección de Panamá en la fase final de las Eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026.

Rodríguez, quien milita en la Liga MX con el Juárez FC, aseguró que se encuentra plenamente enfocado en los dos partidos que disputará la escuadra canalera: el primero este jueves 4 de septiembre ante Surinam en Paramaribo, y luego el esperado duelo del lunes 8 de septiembre frente a Guatemala en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez de Ciudad de Panamá.

El volante panameño José Luis “Puma” Rodríguez atendió este lunes a los medios de comunicación en conferencia de prensa, previo al debut de la selección de Panamá en la fase final de las Eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026, donde enfrentará a Surinam este jueves 4 de septiembre en Paramaribo.

Rodríguez destacó la experiencia y madurez del grupo convocado por Thomas Christiansen, asegurando que cada jugador está enfocado en el mismo objetivo: lograr la clasificación mundialista. “Los jugadores que estamos convocados, creo que todos tenemos cierta experiencia en el campo. He visto a Rose, uno de los chicos nuevos, y creo que tiene lo suficiente para aportarle a la selección. La mayoría de nosotros jugamos fuera de Panamá y sabemos hacia dónde tenemos que tirar”, afirmó.

El jugador del Juárez FC de la Liga MX subrayó que el compromiso ante Surinam será exigente, ya que la mayoría de sus futbolistas militan en clubes europeos. Sin embargo, confía en que Panamá sabrá responder con carácter. “Hemos estado mirando videos del rival, sabemos que es un equipo fuerte, pero tenemos que concentrarnos en lo nuestro, en lo que el entrenador nos pide. Sea como sea, hay que sacar los tres puntos, porque al final lo que importa es el resultado”, sostuvo.

En ese sentido, Rodríguez recordó las lecciones de la pasada eliminatoria, donde Panamá mostró buen fútbol pero no consiguió la clasificación. “En algunos partidos jugábamos bonito, pero al final no se logró el objetivo. Ahora lo principal es sumar puntos. Si se puede jugar bien y ganar, sería perfecto, pero lo fundamental es acercarnos al Mundial”, recalcó.

Sobre el trabajo táctico, el “Puma” aseguró sentirse cómodo tanto en una línea de cuatro como en un esquema de cinco defensores, tal como lo ha planteado Christiansen en distintos momentos. “Yo me siento bien en cualquiera de los dos sistemas, tanto por banda izquierda como por derecha. Al final, nosotros tenemos que adaptarnos a lo que el profe nos pida”, explicó.

La selección de Panamá visitará a Surinam este jueves y posteriormente recibirá a Guatemala el lunes 8 de septiembre en el Estadio Rommel Fernández, en la segunda fecha del Grupo A de la eliminatoria.