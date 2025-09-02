Surinam vs Panamá| Ismael Díaz recibe un galardón especial en plena concentración

Sintoniza el partido Surinam vs Panamá, en las eliminatorias al Mundial 2026, el jueves 4 de septiembre a las 4:30 p.m. (Previa 3:30 p.m.) por TVN, TVMAX, TVN Pass y TVN Radio 96.5 fm

Panamá/Ismael Díaz vivió un momento especial durante la concentración de la Selección de Panamá previo a su partido ante Surinam en la Ronda Final de las Eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026.

El delantero del León FC de México recibió la Bota de Oro que se ganó por haber sido el máximo goleador de la Copa Oro que se realizó a mediados de este año en Estados Unidos.

Aníbal Godoy, capitán de la selección panameña, le entregó el galardón a Díaz en el sitio de concentración.

"De parte de todo el grupo queremos felicitarte, Ismael, por ese logro que tuviste en la Copa Oro", digo Godoy al momento de entregarle la Bota de Oro a su compañero en medio de los aplausos de los demás jugadores.

"Estoy feliz por este mérito individual, pero los méritos individuales se consiguen con trabajo en equipo. Estoy agradecido con los muchachos por este mérito", expresó Díaz mientras sostenía el trofeo.

Ismael Díaz anotó seis goles en cuatro partidos jugados por la Selección de Panamá en la Copa Oro que se realizó del 14 de junio al 6 de julio en Estados Unidos.

Sus goles en ese certamen regional se dividieron en dos durante la victoria del equipo panameño ante Guadalupe, por 5 a 2, tres frente a Jamaica en un juego que ganó por 4 a 1, y uno en los cuartos de final ante Honduras. Ese último partido terminó empatado 1-1 y se definió en penales donde los hondureños salieron airosos por 5 a 4.

Actualmente, Díaz acumula 16 goles en 49 partidos disputados con la Selección de Panamá.

Trayectoria con Panamá

Categorías juveniles

Sub‑17 (2013) : Participó en el Campeonato y Mundial Sub‑17 2013. Debutó ante Jamaica, anotó doblete frente a Trinidad y Tobago y otro tanto contra Canadá. Estuvo como titular en los tres partidos del grupo en el Mundial.

: Participó en el Campeonato y Mundial Sub‑17 2013. Debutó ante Jamaica, anotó doblete frente a Trinidad y Tobago y otro tanto contra Canadá. Estuvo como titular en los tres partidos del grupo en el Mundial. Sub‑20 (2015): Fue subcampeón del Campeonato Sub‑20 de Concacaf, donde jugó 6 partidos y anotó 4 goles, incluyendo un penal convertido en la final. También disputó el Mundial Sub‑20 en Nueva Zelanda.

Selección Mayor

Debut y primeros pasos

Debutó en agosto de 2014, a los 17 años, frente a Cuba, y anotó en ese partido.

Participó en el Mundial de Rusia 2018, entrando como suplente en el partido contra Bélgica.

Participaciones en torneos internacionales

Copa Oro 2023 : Se convirtió en el primer panameño en anotar un hat‑trick en el torneo (en solo 9 minutos, contra Qatar en cuartos de final). Panamá llegó a la final y Díaz fue parte del XI Ideal.

: Se convirtió en el primer panameño en anotar un hat‑trick en el torneo (en solo 9 minutos, contra Qatar en cuartos de final). Panamá llegó a la final y Díaz fue parte del XI Ideal. Copa Oro 2025 : Su actuación fue aún más destacada:

: Su actuación fue aún más destacada: Máximo goleador del torneo con 6 goles en 4 partidos , logrando el Botín de Oro en solitario, un logro inédito para un panameño.

, logrando el Botín de Oro en solitario, un logro inédito para un panameño. Anotó un doblete ante Guadalupe, un hat‑trick contra Jamaica y un gol frente a Honduras.

Igualó a Blas Pérez como máximo goleador panameño en la historia de la Copa Oro con 11 tantos totales.

Fue incluido nuevamente en el XI Ideal del torneo.

Liga de Naciones y otros torneos

Formó parte del plantel que alcanzó el subcampeonato en la Liga de Naciones CONCACAF 2024–25 .

. Participó en la Copa América 2024, aunque su presencia fue limitada (solo 5 minutos de juego).

Eliminatorias y actualidad

Recientemente fue convocado para los compromisos de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 , siendo parte fundamental del plantel que afronta esta fase final.

, siendo parte fundamental del plantel que afronta esta fase final. En la Copa Oro 2025, anotó desde el penal contra Honduras en cuartos de final, aunque la selección se despidió al ser eliminada en penaltis.

Logros individuales en cifras

Copa Oro 2025 : Máximo goleador (6 goles), XI Ideal, igualó récord histórico (11 goles en Copa Oro).

: Máximo goleador (6 goles), XI Ideal, igualó récord histórico (11 goles en Copa Oro). Copa Oro 2023: Hat‑trick más rápido en la historia del torneo, XI Ideal.

