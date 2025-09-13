LPF- Torneo Clausura 2025| Plaza Amador rescata un punto frente a Herrera FC

El lunes 15 de septiembre Alianza vs San Francisco FC EN VIVO por TVMAX desde las 8:30 p.m.

Panamá/Plaza Amador y Herrera FC protagonizaron una batalla en el COS Sports Plaza que terminó empatada a dos goles por bando para cerrar la cartelera sabatina en la octava jornada del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

Ricardo Phillips Jr. sorprendió a la defensa herrerana y le dio la ventaja a los plazinos con un gol al minuto 14.

El elenco herrerano mostró ímpetu y buscó el tanto de la paridad hasta que lo consiguió al minuto 61 por medio de Eiver Flores quien remató a palo contrario y venció al portero Samuel Castañeda .

Cuando el juego entró en sus últimos 10 minutos, se hizo más intenso. Una falta en el área de Eric Davis provocó el cobro de penal de Flosard Malci (83') que puso nuevamente al Herrera FC al frente.

Plaza Amador estaba en aprietos, pero se repuso cuando, al minuto 86, Jorlián Sánchez aprovechó un cobro de tiro libre de Eric Davis para rematar de cabeza y concretar el segundo tanto del equipo local.

CD Universitario 2-0 UMECIT FC

Más temprano, el CD Universitario sacó la victoria de local ante UMECIT FC en el estadio Universidad Latina de Penonomé, provincia de Coclé.

Juan Tobón (75') y Javier Betegón (86') marcaron los goles del conjunto universitario.

Tauro FC 1-3 Veraguas United

La octava jornada comenzó el viernes 12 de septiembre con la victoria del Veraguas United sobre el Tauro FC, por 3 goles a 1, en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Un doblete de Isidoro Hinestroza (7', 69') abrió las puertas del triunfo para los veragüenses que también se beneficiaron de un gol en propia portería de Rudy Yearwood (44').

Jhojan Amaya marcó el único tanto del conjunto taurino al minuto 23.

Lo próximo

• Domingo 14 de septiembre: El domingo también tendrá doble jornada. A las 4:00 p.m., el CAI se medirá ante el Deportivo Árabe Unido en el Estadio Agustín Muquita Sánchez de La Chorrera. Los colonenses llegan motivados tras una sólida victoria de 2-0 sobre Atlético Nacional, mientras que el CAI necesita reencontrarse con su juego después de una derrota ante Sporting San Miguelito. Luego, a las 6:15 p.m., el Sporting San Miguelito recibirá al Atlético Nacional en el estadio de Los Andes, en un duelo donde los rojinegros buscarán mantener su racha positiva tras vencer al CAI.

• Lunes 15 de septiembre: La jornada se cerrará con un imperdible choque entre Alianza FC y San Francisco FC, que será transmitido en vivo por TVMAX desde las 8:30 p.m. en el Estadio de Los Andes. Alianza llega con confianza tras su triunfo sobre Veraguas United, mientras que San Francisco intentará romper su sequía goleadora, luego de un empate sin pólvora en su último partido.