Ryan Gómez: La disciplina y el silencio de un extremo panameño que hace hablar a su fútbol en el Gremio

Panamá/Conoce a los jugadores de la selección mundialista Sub-20 de Panamá que participarán en Chile 2025.

Perfil del Jugador: Ryan Gómez

Nombre Completo: Ryan Danilo Gómez Forchiney Edad: 19 años Fecha de Nacimiento: 4 de enero de 2006 Lugar de Origen: Isla Bastimento, Bocas del Toro Residencia Actual: Isla Bastimento

Posición: Extremo izquierdo (también descrito como volante) Club Actual: Gremio, Brasil

Sobre Mí: Me defino como una persona que no le gusta hablar mucho y que prefiere que el trabajo se vea reflejado en la cancha. Llegar hasta aquí no ha sido fácil; he pasado por diferentes procesos en el fútbol nacional antes de dar el salto al fútbol brasileño. Siempre he tenido claro que para llegar lejos, es fundamental entrenar duro, tener disciplina y humildad ante todo.

Trayectoria Futbolística: Mi pasión por el fútbol comenzó desde los siete años. Mi primer equipo fue el Siervo de Dios, donde el señor Cholo me dio mi primera oportunidad. Luego, seguí creciendo en clubes como Universitario, Bocas FC y el CAI, desde donde tuve la oportunidad de unirme al Gremio de Brasil.

Representando a Panamá: Llego con orgullo desde Isla Bastimento para representar a la selección de Panamá. Me he ganado un puesto en el equipo que dirige Jorge Dely Valdés para el próximo Mundial Sub-20 en Chile, y espero demostrar todo mi fútbol en esta importante cita. Siempre ha sido un sueño jugar con la selección y cantar el himno lo más fuerte que pueda en un Mundial, un momento que me hará volver a ser niño.

Influencias y Motivación: Sin duda, las personas más influyentes en mi vida han sido mis padres, quienes siempre me han motivado a entrenar duro si quería llegar lejos en el fútbol. El mejor consejo que me han dado es: "Que si no lo hago por mí, nadie lo va a hacer".

Ídolos en el Fútbol: Mi jugador nacional favorito es Ismael Díaz, a quien admiro por su velocidad y agilidad con el balón. A nivel internacional, mi referente es Christian Pulisic.

Mensaje para Jóvenes Soñadores: A cualquier niño que sueña con estar en un Mundial, les diría que entrenen duro, que tengan disciplina y humildad ante todo, porque eso es lo que realmente hace que uno llegue a donde está actualmente.

Datos Personales:

• Materia favorita en la escuela: Inglés

• Escuela: Colegio Rogelio Josué

• Instagram: @ryangomez_04

