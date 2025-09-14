La panameña destacó en la prueba de salto del torneo disputado en París, Francia

Panamá/Karla Navas se quedó con la medalla de bronce en la prueba de salto de la Copa del Mundo de Gimnasia que se realizó en París, Francia.

La gimnasta panameña obtuvo un puntaje de 13.883 puntos que le valieron para colocarse en el podio de la competencia cuya final se disputó este domingo 14 de septiembre.

Navas solo fue superada por las representantes de Alemania y Gran Bretaña que se quedaron con las medallas de oro y plata, respectivamente.

Panamá estuvo representada en ese certamen por cuatro atletas que viajaron a la capital francesa acompañadas del entrenador Carlos Gil y el fisioterapeuta Ricardo Sánchez. Además de Karla Navas estaban en la delegación las gimnastas Tatiana Tapia, Alyiah Lide y Ana Gabriela Gutiérrez.

Este evento es uno de los que integran el ciclo para los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.