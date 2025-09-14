Barcelona somete al Valencia con la 'ley de los dobletes'

El equipo azulgrana se apoderó del estadio Johan Cruyff y se acercó al Real Madrid en la lucha por el liderato de la liga española.

España/El Barcelona aplastó al Valencia 6-0, este domingo en el estadio Johan Cruyff con tres jugadores marcando por partida doble, en partido de la cuarta jornada de LaLiga, y se colocó segundo en la tabla detrás del Real Madrid.

Sin su estrella Lamine Yamal por lesión, el equipo catalán superó a su rival de manera cómoda gracias a los tres dobletes de Fermín López (29, 56), Raphinha (53, 66) y Robert Lewandowski (76, 86).

Con este triunfo, el primero como local y en el Johan Cruyff debido a las obras que se están realizando en el Camp Nou, el Barça suma diez puntos, dos menos que el líder Real Madrid, que venció el sábado a la Real Sociedad (2-1) en Anoeta.

Antes del descanso, el club azulgrana comunicó que asistieron más de 5.800 aficionados al pequeño estadio para presenciar el choque.

Ante la ausencia de Lamine Yamal, el joven prodigio de la cantera, Hansi Flick apostó por el sueco Roony Bardghji en su lugar. Pero también sacó en el once titular al inglés Marcus Rashford en el lugar del brasileño Raphinha, quien según los medios españoles fue castigado por llegar tarde a la concentración.

Transcurridos los primeros diez minutos del encuentro, Ferran Torres gozó de la primera ocasión, pero picó demasiado su balón, que se marchó por encima del larguero.

Pese al dominio demoledor del esférico en la primera mitad, el cuadro azulgrana sólo logró abrir el marcador mediante el tanto de Fermín, que perforó la portería contraria a pase de Torres.

Tras la reanudación, la defensa del Valencia capituló y permitió que los locales se llevaran una abultada victoria.

Primero, Raphinha, que salió en la segunda mitad por Bardghji, remató un centro colgado de Rashford.

Poco después, Fermín disparó desde la frontal con la zurda para batir al arquero valencianista que sólo pudo tocar ligeramente el balón.

- Primer tanto de Lewandowski -

Con el triunfo asegurado, Raphinha empalmó un esférico que se quedó dentro del área después de un rechace fallido de José Luis Gayá para poner el cuarto en el marcador.

Lewandowski también quiso sumarse a la fiesta blaugrana. El astro polaco, que sustituyó a Rashford, firmó la manita para lograr su primer tanto del curso.

El delantero recibió una pelota de Dani Olmo dentro del área y tras dejar atrás a los dos centrales la colocó con su derecha en la escuadra.

Y no paró ahí el festival. Marc Bernal, que regresó tras una lesión de rodilla a principios de la pasada temporada, asistió a Lewandowski, que sorteó la salida de Julen Agirrezabala con un globo que besó la red.

"Ha sido un partido que al inicio fue difícil. Pero todo el equipo estuvo al nivel", afirmó Fermín a Movistar.

"El mensaje es el mismo que el año pasado. Ir con intensidad y humildad", agregó el futbolista, que subrayó que siempre quiso quedarse en el Barcelona, pese a las especulaciones de una posible marcha en la pasada ventana de fichajes.

Esta contundente victoria animará sin duda a la escuadra azulgrana, que se medirá el jueves al Newcastle en la primera fecha de la Liga de Campeones.

Antes, este domingo, el Celta empató a uno ante el Girona en Balaídos, al igual que el Levante a dos ante el Betis, mientras que Osasuna se impuso 2-0 al Rayo Vallecano en El Sadar.