El colectivo representativo de Chiriquí Occidente se llevó los máximos honores en la ciudad de Santiago.

Panamá/Los Astros de Occidente conquistaron el título de campeones en la sexta versión del Campeonato Nacional de Clubes de Lazo que terminó este domingo en la pista Centenario de la ciudad de Santiago, provincia de Veraguas.

El club de Chiriquí Occidente superó en la final a los Mustang con un tiempo acumulado de 109.94 sobre 171.10 de los representantes de la provincia de Veraguas. Esto equivale a una diferencia de 61.16 segundos.

Los Patrones de Coclé, Hacienda La Rafaela de Chiriquí Oriente y Despreciados de Los Santos ocuparon los puestos del tercero al quinto en una competencia que inició el miércoles 10 de septiembre y culminó el domingo 14.

El evento, organizado por la Asociación Nacional de Lazo de Panamá (Analpa) fue dedicado al narrador Jahir Jao Medrano Gómez. Un entusiasta de esa disciplina que falleció el 18 de abril de este año en un accidente de tránsito.