Mundial de Atletismo 2025| Gianna Woodruff pone a Panamá en la semifinal de 400 metros vallas

La panameña logra mantenerse en la competencia con sede en Tokio, Japón

Japón/Gianna Woodruff avanzó a la semifinal de los 400 metros vallas, rama femenina, del Mundial de Atletismo que se realiza en la ciudad de Tokio, Japón.

La panameña aseguró su pase en la siguiente etapa de la contienda al ubicarse en el tercer lugar del cuarto heat clasificatorio con un tiempo de 54.60 segundos.

Con ese desempeño, Woodruff alcanzó el undécimo lugar en la tabla general que se conformó después de completarse la fase de clasificación que estuvo conformada por un total de cinco heats.

La semifinal se llevará a cabo el miércoles 17 de septiembre a las 7:03 a.m. (hora de Panamá). Woodruff ocupará el sexto carril.

Sobresalientes

La estrella neerlandesa Femke Bol se clasificó este lunes a la semifinales al ganar fácilmente su serie de primera ronda de 400 metros vallas.

Bol, defensora del título, es la gran favorita de esta prueba en ausencia de la estadounidense Sydney McLaughlin-Levrone, plusmarquista mundial y campeona olímpica, que prefirió concentrar al 100% su esfuerzo en los 400 metros planos.

Relajando su esfuerzo en el tramo final, Bol, bronce olímpico en 2024, firmó este lunes un tiempo de 53 segundos y 75 centésimas, limitándose a cumplir el trámite.

La estadounidense Jasmine Jones (53.18) y su compatriota subcampeona olímpica Anna Cockrell (53.63) firmaron los dos mejores tiempos del global de la primera ronda.

La prueba

Los 400 metros con vallas femeninos es una prueba de atletismo de velocidad y resistencia que combina una carrera de 400 metros (una vuelta completa a la pista estándar) con la superación de 10 vallas colocadas a lo largo del recorrido.

Características principales

Distancia total: 400 metros (una vuelta completa a la pista).

400 metros (una vuelta completa a la pista). Número de vallas: 10 vallas.

10 vallas. Altura de las vallas: 76.2 cm (30 pulgadas) para la categoría femenina.

76.2 cm (30 pulgadas) para la categoría femenina. Distribución de las vallas:

La primera valla está a 45 metros desde la línea de salida.

está a 45 metros desde la línea de salida. Luego hay 9,14 metros entre cada valla.

entre cada valla. Después de la décima valla, hay un tramo final de 40 metros hasta la meta.

Objetivo de la prueba

Las atletas deben correr lo más rápido posible y superar todas las vallas sin derribarlas (aunque no hay penalización directa por tumbarlas, sí puede afectar el tiempo o el equilibrio).

Requisitos

Se requiere una combinación de velocidad, técnica para pasar las vallas, ritmo constante y resistencia física, ya que es una prueba que exige tanto capacidad anaeróbica como coordinación.

Contexto competitivo