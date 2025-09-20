MLB resultados | Un puñetazo en la cara": Los Tigres sufren una derrota devastadora y agudizan su crisis

Panamá/El vestuario de los Tigres de Detroit era un silencio sepulcral, una escena más propia de un final de temporada que de un juego de junio.

La derrota por 6-5 ante los Bravos de Atlanta no fue solo una derrota más; fue, en palabras de su mánager A.J. Hinch, "un absoluto puñetazo en la cara". Este resultado marca la quinta derrota consecutiva del equipo y la octava en sus últimos nueve partidos, una racha negativa que ha encogido peligrosamente su liderato en la División Central de la Liga Americana.

El ambiente en el Comerica Park pasó de la euforia a la frustración en cuestión de minutos ante 38,079 aficionados que presenciaron un colapso inesperado.

Los Tigres estuvieron a un solo lanzamiento de conseguir la victoria que, según creían, los sacaría del bache en el que se encuentran. "Solo tenemos que encontrar la manera de ganar uno", había dicho Gleyber Torres la noche anterior, "y después de eso, vamos a despegar".

Y por momentos, parecía que ese momento había llegado. El equipo se había recuperado de un déficit inicial de 3-1. El clímax del optimismo llegó con un espectacular jonrón de dos carreras de Spencer Torkelson, un batazo de 436 pies que puso a los Tigres al frente y desató la euforia en el estadio. Parecía ser el golpe anímico que tanto necesitaban para revertir su mala racha y encarrilarse de nuevo hacia la postemporada.

Incluso después de que Nacho Alvarez Jr. de los Bravos conectara su segundo cuadrangular del día en la octava entrada para acercar a su equipo, los Tigres parecían tener el control. En la novena entrada, con la ventaja en sus manos, el relevista Will Vest se recompuso tras permitir dos sencillos iniciales y ponchó a dos bateadores consecutivos, colocando la escena para el out final.

El drama alcanzó su punto máximo cuando Vest tenía al novato Alvarez en una cuenta de 0-2, una situación en la que históricamente dominaba a los bateadores. Sin embargo, la estrategia falló. Un lanzamiento de 97.6 millas por hora que buscaba la esquina exterior fue conectado por Alvarez, quien logró un sencillo que empató el juego. La incredulidad se apoderó del estadio. "A veces haces buenos lanzamientos y te batean", reflexionó Vest con la decepción visible en su rostro.

La pesadilla no terminó ahí. Acto seguido, Jurickson Profar conectó otro sencillo, esta vez con cuenta de 1-2, para impulsar la carrera de la ventaja definitiva para los Bravos. El relevista de Atlanta, Raisel Iglesias, se encargó de retirar a los Tigres en orden en la parte baja de la novena, sellando la dolorosa derrota y provocando los abucheos del público.

El mánager A.J. Hinch, quien manejó su bullpen como si fuera un juego de playoffs, se quedó casi sin palabras para describir el colapso. "Difícil de aceptar, difícil de explicar", admitió Hinch. A pesar de la frustración, el equipo intenta mantener una mentalidad positiva, aferrándose a la idea de que están muy cerca de cambiar su suerte. "Estamos muy cerca", afirmó Torkelson. "No vamos a dejar que la derrota nos deprima demasiado... estamos a un clic de volver a encendernos".

Aunque matemáticamente es solo un juego de 162, la naturaleza de esta derrota se sintió mucho más profunda, dejando una herida emocional en un equipo que busca desesperadamente reencontrarse con la victoria.

