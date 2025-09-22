Olympique Marsella vs PSG: Michael Amir Murillo jugó contra los parisinos

Los partidos de Panamá ante El Salvador y Surinam, los días viernes 10 y martes 14 de octubre desde las 8pm EN VIVO por TVN, TVMAX, TVN Radio, TVN Pass y YouTube de TVMAX.

Panamá/El Olympique de Marsella dio la sorpresa en la Ligue 1 al vencer 1-0 al Paris Saint-Germain en el Vélodrome, con un tanto tempranero del marroquí Nayef Aguerd al minuto 5 que terminó marcando la diferencia en un duelo cargado de tensión y oportunidades desperdiciadas por los parisinos.

Otras noticias: Panameños en el extranjero: goles, asistencias y actuaciones destacadas rumbo a las eliminatorias

El partido comenzó con intensidad y apenas iniciado, un tiro de esquina ejecutado con precisión por Mason Greenwood, fue aprovechado por Aguerd, quien se elevó en el área para conectar un cabezazo imposible de atajar.

Ese gol bastó para que el Marsella administrara el marcador frente a un PSG que, a pesar de su dominio en posesión y llegadas, no encontró la fórmula para batir la defensa marsellesa.

Otras noticias: Panamá en la órbita Concacaf: José Luis Rodríguez nominado al gol del año ¡Todos a votar!

Michael Amir Murillo tuvo minutos en el cierre

El defensor panameño Michael Amir Murillo no fue titular, pero ingresó al minuto 78 en reemplazo del estadounidense Timothy Weah, cuando el partido pedía piernas frescas en la zaga.

Durante los 12 minutos que estuvo en cancha, Murillo cumplió con un desempeño correcto, obteniendo una calificación de 6.5 según los registros de Flashscore.

En cuanto a sus números, el canalero completó 5 toques de balón, acertando el 100 % de sus pases (2/2), todos ellos en el último tercio del campo. En defensa, ganó 1 de 2 duelos en el suelo, se impuso en 1 entrada limpia, y realizó 1 despeje. No obstante, también cometió una falta que le costó tarjeta amarilla en los minutos finales. Su aporte, aunque breve, ayudó a sostener el resultado en un cierre cargado de presión del PSG.

Otras noticias: José Fajardo | El atacante de la selección de Panamá anotó en el fútbol de Ecuador

Marsella resiste y PSG sufre

El equipo de Luis Enrique buscó por todos los medios el empate, generando peligro constante, pero la muralla defensiva del Marsella y la falta de contundencia parisina hicieron que el marcador no se moviera.

Con esta victoria, el Olympique de Marsella suma tres puntos vitales que lo mantienen en la lucha por los primeros puestos, además de dar un golpe anímico al vencer a su máximo rival histórico. Para el PSG, en cambio, la derrota representa un freno en su objetivo de consolidarse en lo más alto de la tabla.

El triunfo refuerza la confianza del Marsella en un proyecto que busca estabilidad.

Otras noticias: César Blackman anota y asiste en la vibrante victoria del Slovan Bratislava

Otras noticias: Selección de Panamá - Eliminatorias Concacaf 2025| Designan árbitros para partidos ante El Salvador y Surinam

Otras noticias: Selección de Guatemala apuesta por "El Trébol" para sellar su boleto al Mundial 2026