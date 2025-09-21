José Fajardo | El atacante de la selección de Panamá anotó en el fútbol de Ecuador

Los partidos de Panamá ante El Salvador y Surinam, los días viernes 10 y martes 14 de octubre desde las 8pm EN VIVO por TVN, TVMAX, TVN Radio, TVN Pass y YouTube de TVMAX.

Panamá/En un partido crucial para las aspiraciones de la Universidad Católica, los jugadores panameños José Fajardo y Azarías Londoño fueron figuras clave en la victoria por 4-2 sobre Liga de Quito.

La victoria mantiene al equipo, conocido como el 'Trencito Azul', en la lucha por clasificar al hexagonal por el título.

José Fajardo: El Goleador del Partido

José Fajardo tuvo una actuación sobresaliente, siendo el autor de dos goles fundamentales que encaminaron el triunfo de su equipo.

• Momentos Clave: Fajardo anotó su primer gol al minuto 43, justo después del empate de su equipo, para completar la remontada y poner el marcador 1-2 antes del medio tiempo. Más tarde, cuando Liga de Quito había igualado el partido 2-2, Fajardo apareció nuevamente al minuto 70 para anotar su segundo gol, un doblete que devolvió la ventaja a la Universidad Católica por 2-3.

• Estadísticas Destacadas: Su rendimiento se refleja en sus estadísticas, donde obtuvo una calificación de 8.1. Jugó 89 minutos y fue 100% efectivo, anotando 2 goles en sus únicos 2 remates al arco. Ambos disparos fueron desde dentro del área, uno de ellos de cabeza. Además, ganó todos sus duelos aéreos (2/2) y la gran mayoría de sus duelos en el suelo (6/7), demostrando su fortaleza en el juego físico. También provocó 4 faltas.

Azarías Londoño: El Socio Creativo

Aunque no marcó, el también panameño Azarías Londoño fue igualmente decisivo, contribuyendo con dos asistencias y mostrando un gran nivel en la creación de juego.

• Aporte Ofensivo: Londoño fue el encargado de habilitar a sus compañeros para que anotaran, registrando 2 asistencias en el partido. Su influencia en el ataque fue notable, logrando crear una gran ocasión de gol y completando con éxito el 100% de sus pases en el último tercio del campo (7/7).

• Estadísticas Destacadas: Obtuvo una alta calificación de 7.6. Jugó los 90 minutos y se mostró muy seguro en la distribución del balón, con un 94% de precisión en sus pases (16 de 17). Completó exitosamente 2 de 4 intentos de regate y ganó la mitad de sus duelos en el suelo (6/12).

En resumen, la combinación panameña fue letal para Liga de Quito: Fajardo aportó la contundencia goleadora con un doblete crucial, mientras que Londoño fue el cerebro creativo con dos asistencias, asegurando una victoria vital para la Universidad Católica.

El delantero panameño José Fajardo sigue demostrando su olfato goleador en el fútbol de Ecuador.

Este domingo, el atacante del Universidad Católica se hizo presente en el marcador en el duelo ante LDU Quito, anotando al minuto 44 para darle ventaja momentánea a su equipo, que se fue al descanso con un triunfo parcial de 2-1.

El tanto de Fajardo que incluyó la asistencia de otro panameño Azarías Londoño, llegó en un momento clave del partido, justo antes del entretiempo, y refleja el peso ofensivo que ha ido ganando en el esquema de la Católica. Con este gol, el panameño alcanzó su tercera anotación en la temporada 2025, consolidándose como una pieza importante en el ataque de los camarattas.

El partido ha sido intenso y con alternativas, pero la efectividad del equipo local marcó la diferencia en la primera mitad. El aporte de Fajardo no solo se mide en goles, sino también en su movilidad y capacidad para abrir espacios, factores que han sido clave para que la Universidad Católica compita en los primeros puestos de la liga ecuatoriana.

Con 45 minutos todavía por jugar, el gol del panameño será determinante para mantener la ventaja y buscar un triunfo vital ante un rival directo como LDU Quito, uno de los clubes más fuertes del campeonato.

Las estadísticas (Fuente: Flashscore) reflejan la influencia de Fajardo en la primera mitad. Su calificación individual fue de 7.9, la más alta entre los atacantes de su equipo. Registró 1 disparo al arco —que terminó en gol— con un valor de 0.44 en goles esperados (xG) y 0.45 en xGOT. Además, tuvo dos toques en el área rival, generó peligro constante y sufrió una falta en zona ofensiva.

En cuanto a su aporte colectivo, el panameño completó 4 de 5 pases (80%), con un acierto del 50% en el último tercio del campo. También aportó en defensa, ganando los tres duelos disputados (1 aéreo y 2 en el suelo), y despejó un balón en campo propio.