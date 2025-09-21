Selección Sub-20 de Panamá afina sus armas en Chile para el debut mundialista

El Mundial Sub-20 de Chile lo disfrutarás EN VIVO por TVMAX del 27 de septiembre al 20 de octubre.

Panamá/El equipo dirigido por el entrenador Jorge Dely Valdés concluyó su ciclo de partidos amistosos en suelo chileno y se prepara para instalarse en su campamento base en Viña del Mar, con la mira puesta en su primer rival, Paraguay.

La llegada de los últimos legionarios completará el plantel que buscará hacer historia.

Otras noticias: Selección de Panamá Sub-20 | Joseph Jones: la joven promesa del fútbol panameño y figura del Plaza Amador

A solo días de que el balón comience a rodar en el Mundial Sub-20 de Chile 2025, la selección de Panamá ha puesto punto final a su intensa fase de preparación en el Complejo Deportivo Manuel Arancibia Valencia, hogar del club San Luis de Quillota.

El equipo nacional, bajo el mando del estratega Jorge Dely Valdés, cerró su agenda de amistosos enfrentando a su similar de Nueva Caledonia, en un último ensayo que sirvió para pulir detalles tácticos y evaluar el rendimiento de los jugadores antes del gran debut.

El encuentro contra el combinado oceánico, disputado en dos tiempos de 45 minutos, fue la prueba final tras una serie de partidos que incluyó enfrentamientos contra los equipos locales Deportes Limache y Santiago Wanderers.

Otras noticias: Ryan Gómez: La disciplina y el silencio de un extremo panameño que hace hablar a su fútbol en el Gremio

Estos compromisos han sido cruciales para que el cuerpo técnico, liderado por Dely Valdés, pudiera observar de cerca a sus dirigidos y ensayar diversas variantes estratégicas de cara a un torneo que no permitirá margen de error. El campamento, que inició el pasado 2 de septiembre, ha sido la base de operaciones donde el equipo ha forjado la cohesión y el plan de juego que presentará al mundo.

Con la fase de amistosos concluida, la atención se centra ahora en completar la plantilla. La "Roja" juvenil espera con ansias la llegada de sus últimos tres legionarios, piezas que se consideran clave en el esquema del entrenador. Se espera que el volante Kairo Walters y el defensa Erick Díaz, ambos del Los Ángeles FC II, se incorporen a la concentración el domingo 21 de septiembre. Dos días más tarde, el martes 23, lo hará el volante Rafael Mosquera, del New York Red Bulls, para así dejar completo el grupo de guerreros que representará al país en la cita mundialista.

Otras noticias: Selección Sub20 de Panamá: Ariel Arroyo y Cecilio Burgess comparten sus sensaciones rumbo al Mundial de Chile 2025

El mismo martes 23 de septiembre marcará un punto de inflexión en la logística del equipo. La delegación panameña se despedirá de Quillota para trasladarse a su sede de concentración definitiva en Viña del Mar. Este movimiento estratégico los ubicará a solo cuatro días de su primer gran desafío en el Grupo B del torneo.

El debut está marcado en rojo en el calendario: el sábado 27 de septiembre, Panamá se medirá a la siempre complicada selección de Paraguay en el histórico Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Con el equipo a punto de estar completo y la estrategia afinada, la selección Sub-20 de Panamá ultima los detalles para iniciar su aventura mundialista, cargada de ilusión y con el objetivo de dejar una huella imborrable en el fútbol internacional. La cuenta regresiva ha comenzado.

Con información de FPF.

Otras noticias: Antony Herbert - Selección Sub-20 de Panamá: El lateral colonense desea dejar su huella en el Mundial Chile 2025