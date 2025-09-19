Selección Sub20 de Panamá: Ariel Arroyo y Cecilio Burgess comparten sus sensaciones rumbo al Mundial de Chile 2025

El Mundial Sub-20 de Chile lo disfrutarás EN VIVO por TVMAX del 27 de septiembre al 20 de octubre.

Panamá/Con la cuenta regresiva para el debut en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025, la Selección Sub-20 de Panamá continúa afinando los últimos detalles en su campamento de preparación.

Entre entrenamientos intensos y un ambiente cargado de ilusión, dos de sus protagonistas, Ariel Arroyo y el portero Cecilio Burgess, compartieron sus impresiones sobre el trabajo realizado, la sana competencia dentro del grupo y el sueño de representar a Panamá en el escenario más importante de la categoría.

Noticia relacionada: Panamá está por completar su equipo para el Mundial Sub-20 Chile 2025

Ariel Arroyo: “Una competencia muy sana” en el campamento

El pivote del Deportivo Árabe Unido, Ariel Arroyo, destacó que el campamento en Chile representa “una oportunidad muy grande” para ganarse un puesto en la lista definitiva para el Mundial Sub-20. Con más de 18 días de entrenamientos acumulados, Arroyo subrayó la intensidad de las sesiones y el alto contenido táctico recibido de parte del cuerpo técnico para enfrentar a Paraguay, el primer rival.

“Aquí es que uno se gana el llamado a la lista oficial”, afirmó con determinación el joven zaguero.

Arroyo también resaltó la importancia del compañerismo y la humildad como claves para mantener un buen ambiente en el grupo. “Hay una competencia muy sana, que es lo principal. Nos conocemos muy bien, venimos del Proceso Formativo, y esa es la clave”, señaló.

Con la mira puesta en el debut del 27 de septiembre en Valparaíso, el defensor dejó claro que iniciar con victoria es fundamental: “Es clave ganar el primer partido para arrancar en gran forma. Primero hay que sacar los tres puntos para arrancar con pierna derecha y bien motivado”, concluyó, enviando un mensaje de gratitud a la afición panameña que sigue de cerca cada paso del equipo.

Noticia relacionada: Mundial Sub20 Jorge Dely Valdés entrenador de Panamá: ¿Por qué no llegar a semifinales?

Cecilio Burgess: preparación mental y física en un grupo exigente

Desde la portería, Cecilio Burgess, guardameta del Umecit FC, también compartió sus sensaciones. El colonense confesó que en su infancia dudó entre dedicarse al baloncesto o al fútbol, pero hoy se enfoca en una de las posiciones “más difíciles” del campo. Admira a figuras como Luis “Manotas” Mejía y Manuel Neuer, y actualmente trabaja intensamente en el análisis de video y en el juego aéreo, consciente de la fortaleza de Paraguay en las pelotas detenidas.

“Estoy trabajando mucho en la pelota aérea porque Paraguay es un rival que va muy bien en las pelotas paradas”, señaló con convicción.

Burgess ve el Grupo B, integrado por Paraguay, Ucrania y Corea del Sur, como un verdadero desafío. “El grupo no está fácil, es un mundial. Todos los rivales son difíciles”, admitió. Sin embargo, enfatizó que el enfoque del plantel está en el primer partido, sabiendo que un buen inicio puede marcar el rumbo del torneo.

El joven portero, que sueña con jugar en el extranjero, anticipa un momento muy especial al escuchar el Himno Nacional de Panamá en el Mundial: “Tal vez se me salgan las lágrimas, ya que es algo por lo que luché para hacer realidad este sueño”, confesó emocionado.

Noticia relacionada: Antony Herbert - Selección Sub-20 de Panamá: El lateral colonense desea dejar su huella en el Mundial Chile 2025

Panamá y su séptima cita mundialista

Tanto Ariel Arroyo como Cecilio Burgess reflejan el espíritu de un equipo que, bajo la conducción de Jorge Dely Valdés, afronta con ilusión su séptima participación en una Copa Mundial Sub-20. Con trabajo táctico, disciplina y unión grupal, la Selección Sub-20 de Panamá mantiene viva la esperanza de hacer historia en Chile 2025.