Panamá/A pocos días del inicio del Mundial Sub20 Chile 2025 el entrenador de la selección de Panamá Jorge Dely Valdés conversó de manera exclusiva con TVMAX Deportes.

La Selección Sub-20 de Panamá completó este jueves su entrenamiento número 17, en una jornada que combinó trabajo físico en el gimnasio con movimientos tácticos en cancha, bajo la supervisión del cuerpo técnico encabezado por Jorge Dely Valdés. La intensidad fue máxima, con el objetivo de llegar en la mejor condición posible al debut mundialista frente a Paraguay, programado para el 27 de septiembre en Valparaíso.

El plan de preparación sufrió un revés inesperado. El amistoso contra Egipto, pactado en Quillota, quedó cancelado luego de que la delegación africana expresara su inconformidad con el estado de la cancha en las instalaciones del club San Luis de Quillota.

La planificación panameña sufrió un contratiempo importante tras confirmarse la cancelación del amistoso contra Egipto. El duelo estaba pactado en las instalaciones del club San Luis de Quillota, pero la delegación africana expresó su descontento con el estado de la cancha, lo que obligó a suspender el compromiso.

La planificación panameña sufrió un contratiempo importante tras confirmarse la cancelación del amistoso contra Egipto. El duelo estaba pactado en las instalaciones del club San Luis de Quillota, pero la delegación africana expresó su descontento con el estado de la cancha, lo que obligó a suspender el compromiso.

El técnico panameño mostró su frustración por la situación:

“Lamentablemente no se pudo jugar contra Egipto, algo que nos afecta enormemente ya que era muy importante enfrentar a dos selecciones antes del debut”, declaró Dely Valdés.

Ahora, el último examen de la Selección Sub-20 de Panamá será este sábado 20 de septiembre frente a Nueva Caledonia, en un partido que cobrará todavía más relevancia como cierre de la fase de preparación.

Actualmente, el campamento panameño cuenta con 21 jugadores, pero aún falta la incorporación de tres futbolistas que militan en el fútbol estadounidense. Se trata de:

Estos jugadores se unirán en los próximos días al grupo en Quillota, aportando mayor solidez y alternativas al plantel. Su llegada será fundamental para completar el rompecabezas que busca armar el cuerpo técnico de cara al inicio del torneo.

El sorteo realizado en Santiago de Chile ubicó a Panamá en el Grupo B, junto a Corea del Sur, Paraguay y Ucrania, rivales de alto nivel que exigirán al máximo a la escuadra canalera. El debut será contra Paraguay el 27 de septiembre en Valparaíso, mientras que los siguientes compromisos serán frente a Corea del Sur y Ucrania, selecciones con amplia tradición en la categoría.

La Copa Mundial Sub-20 de la FIFA contará con la participación de 24 selecciones, distribuidas en seis grupos de cuatro equipos. Avanzarán a octavos de final los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros, dando paso a la fase de eliminación directa.

Para la Selección Sub-20 de Panamá, esta será su séptima participación en un Mundial de la categoría, un logro que reafirma el crecimiento del fútbol panameño en el escenario internacional. La misión de este grupo es clara: competir con personalidad, mostrar el talento de la nueva generación y soñar con avanzar a instancias decisivas.

Con disciplina, trabajo táctico y la ilusión intacta, la Sub-20 de Panamá sigue afinando cada detalle en Quillota. La cuenta regresiva rumbo al Mundial de Chile 2025 está en marcha, y los guerreros juveniles tienen la mira puesta en hacer historia para el fútbol nacional.

