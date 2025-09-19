El Mundial Sub-20 de Chile lo disfrutarás EN VIVO por TVMAX del 27 de septiembre al 20 de octubre.

Chile/La Selección de Fútbol Sub-20 de Panamá lleva 18 días completo de entrenamientos en el campamento previo al Mundial de la categoría que se realizará en Chile a partir del sábado 27 de septiembre.

Aún faltan tres jugadores para completar el grupo de convocados que se espera se incorporen en los próximos días.

Rafael Mosquera, quien juega para el New York Red Bulls II de la MLS Next Pro, está previsto para unirse al equipo el próximo martes 23 por lo que sería el último en ingresar al campamento.

"Bueno, la verdad muy feliz de incorporarme al grupo, llegué bien gracias a Dios y pude estar con mis compañeros en el entrenamiento", expresó el jugador Joseph Jones, quien forma parte del Plaza Amador. "Con ganas de hacer las cosas bien, dar lo mejor de mí y aportar todo lo que pueda", agregó.

El campamento está establecido en el Complejo Deportivo Manuel Arancibia Valencia, ubicado en la ciudad chilena de Quillota.

Panamá tendrá su debut en el Mundial Sub-20 el sábado 27 de septiembre ante Paraguay.