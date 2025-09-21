Selección de Panamá Sub-20 | Joseph Jones: la joven promesa del fútbol panameño y figura del Plaza Amador

Panamá/Joseph Edward Jones Córdoba es un prometedor defensa central que se ha consolidado como una figura clave tanto en su club, el CD Plaza Amador, como en la selección Sub-20 de Panamá.

Nacido el 30 de julio de 2005 en la provincia de Panamá, este joven de 20 años es un ejemplo de dedicación y talento emergente en el fútbol panameño.

Inicios y Formación

Jones dio sus primeros pasos en el fútbol a la temprana edad de 4 años, jugando en las calles de su barrio natal, Viejo Veranillo. Fue allí donde su pasión por el deporte floreció, llevándolo a unirse a su primer equipo formal, la Academia Ciudad. Desde sus inicios, quedó claro que el fútbol era su verdadera vocación. Actualmente, reside en Centenario, Santa Ana, y ha cursado sus estudios en la escuela Gastón Faraudo P., donde su materia favorita era, como era de esperar, Educación Física.

Valores y Personalidad

Jones se describe a sí mismo como un muchacho humilde, respetuoso y responsable. Estos valores se reflejan tanto dentro como fuera del campo. La figura más influyente en su vida ha sido su abuela, quien lo ha apoyado incondicionalmente desde pequeño y le inculcó la importancia de perseguir sus sueños y dar siempre lo mejor de sí mismo. El mejor consejo que ha recibido y que guía su carrera es trabajar fuerte, enfocarse en sus metas y mantener siempre a Dios como prioridad en su vida.

Estilo de Juego e Inspiraciones

Como defensa central, Jones admira a jugadores que destacan por su garra y personalidad en esa posición. A nivel nacional, su jugador favorito es Andrés Andrade, de quien valora su carácter y forma de jugar. En el ámbito internacional, su inspiración es el uruguayo Ronald Araújo, conocido por su solidez y liderazgo. Estas influencias probablemente moldean su propio estilo de juego, combinando la técnica con una fuerte mentalidad en la zaga.

Carrera Actual y Aspiraciones

A su corta edad, Joseph Jones ya es titular en el primer equipo del CD Plaza Amador, un logro notable que demuestra su madurez y calidad futbolística. Su principal objetivo a corto plazo es asegurar un lugar en el plantel que representará a Panamá en la próxima cita mundialista Sub-20. Este es un sueño que lo motiva a diario; de hecho, ha confesado que a menudo piensa en el emocionante momento de cantar el himno nacional en un torneo tan prestigioso.

Para los jóvenes que, como él, sueñan con llegar a un Mundial, su mensaje es claro y directo: "Que trabaje, que no desista y que le meta muchas ganas que Dios lo puede bendecir". Con una base sólida de valores, el apoyo familiar y una determinación inquebrantable, Joseph Edward Jones Córdoba se perfila como una de las futuras estrellas del fútbol panameño.

Con información de FPF.