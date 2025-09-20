César Blackman anota y asiste en la vibrante victoria del Slovan Bratislava

Los partidos de Panamá ante El Salvador y Surinam, los días viernes 10 y martes 14 de octubre desde las 8pm EN VIVO por TVN, TVMAX, TVN Radio, TVN Pass y YouTube de TVMAX.

Panamá/El defensor panameño César Blackman se vistió de figura estelar este fin de semana, guiando al Slovan Bratislava a una emocionante victoria por 3-2 sobre el Dunajská Streda en un partido lleno de acción y volteretas en el marcador.

Blackman fue el protagonista indiscutible, participando directamente en dos de los tres goles de su equipo con una asistencia crucial y el gol decisivo del triunfo.

El encuentro comenzó con un ritmo acelerado y el Slovan Bratislava no tardó en imponer condiciones. Apenas al minuto 10, Tigran Barseghyan abrió el marcador para los locales, gracias a una asistencia del panameño César Blackman, quien demostró su vocación ofensiva desde el arranque, permitiendo que Barseghyan probara de larga distancia para marcar.

Sin embargo, el Dunajská Streda no se dio por vencido y logró igualar las acciones al minuto 41 por medio del sirio Ammar Ramadan, enviando el partido al descanso con un empate a uno. A pesar del resultado parcial, las estadísticas reflejaban un duelo reñido, aunque la visita mantuvo una mayor posesión del balón (57% contra 43%) y generó más remates totales (15 contra 9).

La segunda mitad comenzó con la misma intensidad. Al minuto 48, Marko Tolic volvió a adelantar al Slovan Bratislava, desatando la alegría de la afición local. Pero la visita respondería una vez más: al minuto 64, Viktor Djukanovic puso el 2-2 en el marcador, dejando todo abierto para un final de infarto.

Fue entonces cuando apareció la figura del canalero. Al minuto 76, César Blackman se proyectó al ataque y, con una definición certera, anotó el gol que sellaría el 3-2 definitivo, coronando una actuación personal memorable y asegurando tres puntos vitales para su equipo.

La brillante actuación de Blackman se reflejó en sus estadísticas individuales:

Jugó los 90 minutos completos.

Anotó 1 gol y repartió 1 asistencia .

y repartió . Realizó 2 remates totales, uno de ellos a puerta.

Tuvo un 87% de precisión en sus pases (26 de 30) y un 75% en el último tercio del campo (9 de 12).

(26 de 30) y un 75% en el último tercio del campo (9 de 12). En defensa, contribuyó con 2 intercepciones y tuvo un 100% de efectividad en las entradas (1 de 1).

A nivel colectivo, el Slovan Bratislava fue más efectivo de cara al arco, convirtiendo 3 de sus 6 remates a puerta, mientras que el Dunajská Streda solo concretó 2 de sus 4 disparos entre los tres palos. Esta victoria demuestra la capacidad del equipo para capitalizar sus oportunidades, incluso teniendo menos posesión y menos toques en el área rival (9 contra 19).

Sin duda, fue una noche soñada para César Blackman, quien con su gol y asistencia se consolida como una pieza fundamental para el Slovan Bratislava.

Información estadística: Flashscore.

