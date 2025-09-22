Balón de Oro 2025: Aitana Bonmatí y Ousmane Dembélé ganaron los premios

Panamá/El mundo del fútbol se detuvo para celebrar a sus máximas estrellas en la gala del Balón de Oro 2025, una ceremonia donde Ousmane Dembélé y Aitana Bonmatí se alzaron con los máximos honores.

El delantero francés del Paris Saint-Germain conquistó su primer Balón de Oro, mientras que la jugadora del Barcelona hizo historia al ganar el premio por tercera vez.

La velada fue un rotundo éxito para el PSG, que no solo vio a Dembélé coronarse, sino que también fue nombrado el mejor club masculino del año. Su presidente, Nasser Al-Khelaïfi, afirmó que el premio "significa que el colectivo siempre gana". La hegemonía parisina se consolidó con Gianluigi Donnarumma llevándose el trofeo al mejor arquero de la temporada y Luis Enrique siendo reconocido con el trofeo Johan Cruyff al mejor entrenador. El técnico español agradeció "a todos los que hacen al Paris Saint-Germain el club que es".

En la categoría femenina, el Arsenal fue designado como el mejor club femenino del año. Su entrenadora, Renée Slegers, se mostró "orgullosa de representar un club como Arsenal", destacando el profesionalismo de la institución inglesa. El premio Johan Cruyff a la mejor entrenadora fue para Sarina Wiegman, quien agradeció a todo su equipo de trabajo. La mejor arquera de la temporada fue Hannah Hampton, del Chelsea y la selección inglesa.

La gala también reconoció el talento emergente. El codiciado trofeo Kopa al mejor futbolista joven fue para Lamine Yamal, la joya de 18 años del FC Barcelona y la selección española. Por su parte, Vicky López, de 19 años, fue galardonada como la mejor futbolista joven, un premio que dedicó emocionada a su familia.

Finalmente, el trofeo Gerd Müller, que premia a los máximos goleadores, fue entregado al sueco Viktor Gyökeres y a la polaca Ewa Pajor. Gyökeres agradeció a sus excompañeros del Sporting de Lisboa, mientras que una conmovida Pajor recordó sus humildes inicios en un pequeño pueblo de Polonia. Fue, sin duda, una noche que celebró el presente y futuro del fútbol en todas sus categorías.

🏆 El Balón de Oro: una joya nacida del periodismo deportivo europeo

En 1956, en plena efervescencia del fútbol europeo tras la creación de la Copa de Europa, el periodista francés Gabriel Hanot, entonces director de France Football, dio vida a una idea que cambiaría para siempre la historia del deporte rey: el Balón de Oro. Su objetivo era claro y ambicioso: premiar al mejor futbolista del año en Europa, reconociendo no solo su talento, sino también su impacto en el juego y su legado en el campo.

El primer galardonado fue el inglés Stanley Matthews, extremo del Blackpool FC, quien a sus 41 años recibió el trofeo como homenaje a una carrera ejemplar. En sus primeras décadas, el premio solo podía ser otorgado a jugadores europeos que compitieran en ligas del continente. Esta restricción se mantuvo hasta 1995, cuando el liberiano George Weah rompió barreras al convertirse en el primer no europeo en alzarlo, jugando para el AC Milan.

La evolución del Balón de Oro no se detuvo ahí. En 2007 se abrió a todos los futbolistas del mundo, sin importar su liga o nacionalidad. Tres años después, en 2010, se fusionó con el FIFA World Player, dando lugar al FIFA Balón de Oro, aunque esta unión se disolvió en 2016, devolviendo a France Football la exclusividad del galardón.

Hoy, el Balón de Oro es mucho más que un trofeo: es el símbolo máximo del reconocimiento individual en el fútbol. Su historia refleja la transformación del deporte, la apertura a nuevas culturas y el poder del periodismo para consagrar leyendas. Desde Matthews hasta Messi, pasando por Ronaldo, Modric y Benzema, cada ganador ha escrito su capítulo en esta epopeya dorada que sigue brillando año tras año.