Barcelona impone su ley y vence al Getafe en el Estadi Johan Cruyff

Panamá/El Barcelona confirmó su gran momento en La Liga 2025 tras derrotar con autoridad 3-0 al Getafe en el Estadi Johan Cruyff, en un partido correspondiente a la jornada 5.

Bajo la lluvia en Sant Joan Despí, el equipo de Hansi Flick dominó de principio a fin y sumó tres puntos que lo mantienen en la pelea por el liderato.

El encuentro comenzó con un Barça volcado en campo rival, presionando alto y generando ocasiones desde el primer cuarto de hora. La recompensa llegó temprano: Ferran Torres, en estado de gracia, abrió el marcador al minuto 15 tras una gran jugada colectiva que desarmó la zaga azulona. El propio Torres amplió la ventaja al 34’, aprovechando un balón filtrado que lo dejó mano a mano con el portero para definir con frialdad y firmar su doblete.

El Getafe, dirigido por José Bordalás, nunca encontró respuestas. Superados en la posesión y sin capacidad de reacción ofensiva, los azulones apenas lograron inquietar el arco defendido por Joan García.

En la segunda mitad, el guion se mantuvo. El Barça administró la ventaja con inteligencia y continuó generando peligro. El golpe definitivo llegó al minuto 62, cuando Dani Olmo culminó una jugada rápida en el área para sellar el 3-0, desatando la euforia de la afición culé.

Con esta victoria, el Barcelona suma tres puntos vitales y prolonga su racha positiva, consolidando su condición de favorito tanto en el torneo local como en la UEFA Champions League, donde también debutó con triunfo. El Getafe, pese a su buen inicio de campaña, sufrió un duro golpe que lo obliga a reaccionar para no perder terreno en la tabla.

